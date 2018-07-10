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Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

Tayland'da günlerdir mağaradan kurtarılmayı bekleyen çocukların hepsi ve antrenörleri kurtarıldı.

Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber

İngiliz basın kuruluşu Mirror'ın son dakika koduyla aktardığı habere göre Tayland'da günlerdir mağaradan kurtarılmayı bekleyen 12 çocuk ve antrenörleri kurtarıldı.

Yetkililere dayandırılan habere göre kurtarma operasyonu bugün yerel saatle 12:15'te sona erdi.

Tüm çocuk futbolcuların ve 25 yaşındaki antrenörün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

ÇOCUKLAR MAĞARADA NASIL MAHSUR KALDI?

Çocuklar, İngiliz uzman dalgıçlar tarafından mağaranın girişinin 4 kilometre uzağında bulundu.

Yaşları 11 ila 17 arasında değişen çocuklar yerel bir futbol takımının oyucuları ve antrenörleriyle birlikte geziye çıkmışlardı.

Çocukları ve antrenörleri mağaranın derinliklerinde bulmak 9 gün sürdü.


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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND Mağara çocuklar kurtarma dalgıç operasyon

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