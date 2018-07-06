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Günlerdir kurtarılmayı bekliyorlardı! İlk acı haber geldi!

06.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

Tayland'da, mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması çalışmalarına katılan bir dalgıç yaşamını yitirdi.

38 yaşındaki eski Deniz Kuvvetleri mensubu Saman Kunan, gruba tedarik malzemesi ulaştırması ardından dönüşte bilincini kaybetti.

Kurtarma ekibinin diğer görevlileri Kunan'ı hayata döndüremedi.

Deniz Kuvvetleri'ndeki dalgıçlık görevinden ayrılmış olan Kunan, kurtarma operasyona yardım etmek için gönüllü olarak katılmıştı.

Yapılan açıklamada, Kunan'ın dönüş yolunda oksijeninin bittiği belirtildi.

Tham Luan Mağaraları'nda mahsur kalan grubu kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, birkaç gün sonra başlaması beklenen yoğun yağışlar mağaradaki su seviyesini yükseltmeden önce kurtarma işlemini tamamlamak için zamana karşı yarışıyor.

Kurtarma çalışmasını yürütenler, çocukları mümkün olan en güvenli ve kolay şekilde dışarıya çıkarmanın yollarını arıyor.

Mağaradaki su seviyesinin yükselmesiyle çıkış yollarının yeniden kapanacağı ve kurtarma çalışmalarının daha zor hale geleceği ifade ediliyor.

Çocukların çoğu yüzme bilmiyor ve bu şekilde çıkmak zorunda kalırlarsa temel dalış eğitimi almaları gerekecek.

Bu yolla da dışarı çıkarılamazlarsa, yağış sezonunun bitmesini bekleyecekler. Bu da dört ay mağarada kalmaları anlamına gelecek.

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TAYLAND Mağara kurtarma operasyonu dalgıç öldü

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne işleri varmış mağarada bırakın nasıl girdilerse öyle çıksınlar.
Benim anlamadığım ayarlayın çocuklara dalgıç elbisesi oksijen tüpü yollayın 10 tane dalgıç çıkarsınlar tek tek çocukları ne eğitimi ne 4 ay beklemesi ya
uluslararası çözüm desteği alınamıyor mu acaba, günümüz teknolojisi buna bir çözüm bulabilmeli
çok dramatik bir olay Allah korusun çocukları ve çabalayanları :(
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