Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Apple mağazasında Macbook'ları inceleyen müşterinin aslında ne yaptığı, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Uzun süre ekrandan gözünü ayırmayan erkek müşteri, satış görevlisi gelince ekranı kapatamadı.

BİR ARA HEYECANLANDI

Öğle saat 13.23'te kaydedilen görüntülerde, müşteri dikkatli bir şekilde gözünü ekrandan ayırmıyor. Bir ara heyecanlanıp ellerini başına götürüyor, adamın macerası bir görevlinin gelmesiyle son buluyor.

EKRANI KAPATAMADI

Satış görevlisine yakalanan müşteri, birkaç kez denemesine rağmen ekranı da kapatamıyor.

Olay anından kareler;



