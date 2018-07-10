Mahsur kalan çocuklar için son operasyon

Kurtarılan çocuklar henüz medyaya çıkarılmadı ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor. Çocukları Tham Luang mağarasından çıkarma operasyonu Pazar günü başlamış, ilk gün 4 çocuk dışarı çıkarılmıştı. Pazartesi günü ise dalgıçlar 8 çocuğu daha su basmış olan mağaradan çıkarmayı başardı. Mağarada kalan son 4 çocuğun ve antrenörlerinin de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Dalgıçlar çocukları oksijen tüpleri yardımıyla su altındaki dar geçitlerden geçirerek yeniden gün ışığına çıkarıyor. Operasyon, mağaranın bazı kesimlerinde çok dar alanlarda dalınması ve bazı yerlerde tırmanılması gerektiğinden zorlu bir iş. Kurtarma çalışmalarına liderlik eden Narongsak Ossotaanakorn, kurtarılan çocukların isimlerinin, çocukları hala içeride olan aileler düşünülerek açıklanmadığını belirtti. 12 çocuk ve futbol antrenörleri 23 Haziran'da yoğun yağışın çıkışları suyla doldurması nedeniyle mağarada sıkışmış, ancak geçen hafta uzman dalgıçlar tarafından sağ bulunmuşlardı. Yetkililer, mağaradaki su seviyesinin daha da yükselmesi riski yüzünden, kurtarma operasyonunu derhal başlatmaya karar vermişti.

Yetkili enfeksiyon riski geçene dek çıkartılan çocuklarla fiziksel temasın engellendiğini vurgularken, hava koşullarının "müsait olduğunu" söyledi ve "Yakında yeni iyi haberler alacağız" dedi. Kurtarma görevlileri hafifleyen yağıştan faydalanmıştı. ÇOCUKLAR NASIL ÇIKARTILIYOR? Mağarada 40'ı Taylandlı, 50'si ülke dışından 90 uzman dalgıç çalışıyor. Dalgıçlar, çocukları Tham Luang mağarasındaki karanlık ve su altındaki geçitlerden, mağaranın ağzına doğru yönlendiriyor. Çocukların bulunduğu yere gidip gelmek, deneyimli dalgıçlar için bile zorlu bir yolculuk. Mağaranın ağzına giden yolda, gerilen ip boyunca yürümek, tırmanmak ve dalmak gerekiyor. Yüzü tamamen örten oksijen maskeleri taşıyan çocukların her birine, kendi hava tüplerini de taşıyan iki dalgıç eşlik ediyor. Yolculuğun en zorlu kısmı, yolun tam ortasındaki çok dar bir geçit. Geçit o kadar dar ki, dalgıçların geçebilmek için oksijen tüplerini çıkartmaları gerekiyor. Buranın ötesindeki Galeri 3 diye adlandırılan nokta dalgıçların ileri donanım üssü haline getirildi.