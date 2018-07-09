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Tayland’da 4 Çocuk Daha Kurtarıldı

09.07.2018 18:27 | Son Güncelleme

Tayland’da dalgıçlar bir mağarada mahsur kalan çocuklardan 4’ünü daha kurtardı

Tayland’da 4 Çocuk Daha Kurtarıldı

Tayland’da dalgıçlar bir mağarada mahsur kalan çocuklardan 4’ünü daha kurtardı.

Dünkü operasyonda da 4 çocuk kurtarılmıştı.

Böylece mağaradan kurtarılan çocukların sayısı 8’e yükselmiş oldu.

Mağarada hala 4 çocuk ve antrenörleri bulunuyor.

Kurtarma operasyonuna öncülük eden Tayland deniz komandoları 8 çocuğun kurtarıldığını doğruladı.

Grup, 23 Haziran’da yoğun yağışların neden olduğu sel nedeniyle mağarada mahsur kalmış, geçen hafta dalgıçlar tarafından bulunmuştu.

Çocuklar ve antrenörleri mağarada mahsur kaldıktan 10 gün sonra yerleri tespit edilebilmişti.

Pazar günkü kurtarma operasyonunun ardından hava tanklarının doldurulması için operasyona ara verilmişti.

Pazartesi günkü kurtarma operasyonu yerel saatle sabah 11’de başladı.

Yetkililer muson yağmurlarına yakalanmamak için çocukları ve antrenörlerini bir an önce mağaradan kurtarmaya çalışıyor. İşçiler mağaradaki suyu dışarı pompalamak için zamana karşı yarışıyor.

Yetkililer Pazar günü kurtarılan 4 çocuğun durumunun da iyi olduğunu belirtti.

Dört çocuğun hastanede tıbbi kontrolleri devam ediyor. Enfeksiyon tehlikesine karşı çocukların şimdilik yakınlarıyla görüşmesine izin verilmiyor.

Araştırma ve kurtarma operasyonu uluslararası basının dikkatini de bölgeye çekmiş durumda.

Yetkililer bütün grubun kurtarılmasının dört günü bulabileceğini belirtiyordu. Bununla birlikte dün ve bugünkü kurtarma operasyonları bunun daha kısa sürebileceğine ilişkin umutları artırdı.

Pazar günkü kurtarma operasyonuna 13 yabancı ve 5 Taylandlı dalgıç katıldı. Her çocuğa iki dalgıç eşlik etti.

Mağara kurtarma uzmanları dalgıçlık eğitimi olmayanların su altından kurtarılmasını en son seçenek olarak değerlendiriyor.

Cuma günü Taylandlı eski bir donanma üyesinin ölmesi kurtarma operasyonunun risklerini gözler önüne sermişti.

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