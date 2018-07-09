Tayland'da çocukları kurtarma operasyonu ikinci gününde

Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ile antrenörlerini kurtarmak için dün başlayan operasyona bugün devam ediliyor. Dün dört çocuğun kurtarılması sonrasında 10 saat ara verilen operasyona bugün sabah yeniden başlandı. Kriz yönetimine başkanlık eden Narongsak Osottanakorn gazetecilere yaptığı açıklamada, sekiz çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması operasyonunun Orta Avrupa Saati ile 06.00'da başladığını belirtti. Taylandlı yetkili, "Birkaç saat içinde iyi haberer alacağız" diyerek operasyonun başarılı geçmesinin beklendiği sinyalini verdi.

Çocuklara dalgıçlar eşlik ediyor

Dört çocuğun kurtarıldığı dün başlayan çok sayıda dalgıcın katıldığı operasyona yaklaşık 10 saatlik ara verildiği açıklanmıştı. Çocuklara ve antrenörlerine kurtarma operasyonu öncesinde dalabilmeleri için dersler verildi. Tehlikeli olan kurtarma operasyonunda her çocuğa bir dalgıç eşlik ediyor. Çocuklar mağaradan tek tek çıkarılıyor. Kurtarma operasyonu çalışmaları sırasında birkaç gün önce bir dalgıç hayatını kaybetmişti. Dalgıcın mağarada içindeki oksijen oranının çok düşük olması sebebiyle öldüğü açıklandı. Çocuklar ve antrönerlerinin bulunduğu noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi beş saatte ulaşabildiği suyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Aşırı yağışlar nedeniyle mağaraya dolan suyun çamurlu olması nedeniyle operasyonda çocukların suda önlerini görememesi sebebiyle kaybolmalarının engellenmesi için vücutlarına halatlar bağlandığı, dalgıçların bu halatları çekerek çocuklarla suda ilerledikleri açıklandı.