HABER

Tayland'da çocukları kurtarma operasyonu ikinci gününde

09.07.2018 13:10 | Son Güncelleme

Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuktan dördünün kurtarılmasının ardından ara verilen operasyona bugün yeniden başlandı.

Tayland'da çocukları kurtarma operasyonu ikinci gününde

Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ile antrenörlerini kurtarmak için dün başlayan operasyona bugün devam ediliyor. Dün dört çocuğun kurtarılması sonrasında 10 saat ara verilen operasyona bugün sabah yeniden başlandı. Kriz yönetimine başkanlık eden Narongsak Osottanakorn gazetecilere yaptığı açıklamada, sekiz çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması operasyonunun Orta Avrupa Saati ile 06.00'da başladığını belirtti. Taylandlı yetkili, "Birkaç saat içinde iyi haberer alacağız" diyerek operasyonun başarılı geçmesinin beklendiği sinyalini verdi.

Çocuklara dalgıçlar eşlik ediyor

Dört çocuğun kurtarıldığı dün başlayan çok sayıda dalgıcın katıldığı operasyona yaklaşık 10 saatlik ara verildiği açıklanmıştı. Çocuklara ve antrenörlerine kurtarma operasyonu öncesinde dalabilmeleri için dersler verildi. Tehlikeli olan kurtarma operasyonunda her çocuğa bir dalgıç eşlik ediyor. Çocuklar mağaradan tek tek çıkarılıyor. Kurtarma operasyonu çalışmaları sırasında birkaç gün önce bir dalgıç hayatını kaybetmişti. Dalgıcın mağarada içindeki oksijen oranının çok düşük olması sebebiyle öldüğü açıklandı. Çocuklar ve antrönerlerinin bulunduğu noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi beş saatte ulaşabildiği suyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Aşırı yağışlar nedeniyle mağaraya dolan suyun çamurlu olması nedeniyle operasyonda çocukların suda önlerini görememesi sebebiyle kaybolmalarının engellenmesi için vücutlarına halatlar bağlandığı, dalgıçların bu halatları çekerek çocuklarla suda ilerledikleri açıklandı.

23 Haziran'dan bu yana mağaradalar

Yaşları 11-16 arasında değişen, futbol takımında oynayan çocuk ve gençlerle 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran'dan bu yana Ching Rai vilayetinde sular altında kalan mağarada mahsur. Uzunluğu dört kilometreyi bulan mağarada suyun yükselmediği bir noktada bekliyorlar. Kötü hava şartları ve oksijen seviyesinin azalması nedeniyle çocukların kurtarılması çalışmalarına hız verilmişti. Yetkililer mağarada çocukların bulunduğu noktada oksijen seviyesinin yüzde 21'den yüzde 15'e gerilediğini açıkladı. Çocukların kurtarılması operasyonu öncesinde alternatif operasyonlara da kafa yorulmuştu. Muson yağmurlarının ve dolayısıyla mağaradaki suyun çekilmesinin beklenmesi de gündeme gelmişti. Ancak mağaradaki oksijen oranının giderek azalması sebebiyle çocuklar ve antrenörlerinin dalgıçlar yardımıyla kurtarılmasına karar verilmişti. Dünkü operasyonda kurtarılan dört çocuk helikopterle hastanelere sevkedilerek tedavi altına alınmıştı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

AFP, dpa / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBöylesini görmüş müydünüz? Böylesini görmüş müydünüz?
Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber geldiGünlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber geldi
Oğluna yerden köpek maması yedirdi!Oğluna yerden köpek maması yedirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

İlginizi Çekebilir

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kedi röportaj dinlemedi!

Kedi röportaj dinlemedi!

Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber geldi

Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber geldi

Oğluna yerden köpek maması yedirdi!

Oğluna yerden köpek maması yedirdi!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Acı biber yeme yarışmasının kuralları değişti

Acı biber yeme yarışmasının kuralları değişti

İsrail-Türkiye arasında yeni kriz kapıda mı?

İsrail-Türkiye arasında yeni kriz kapıda mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.