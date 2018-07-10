HABER

Tayland'da dokuzuncu çocuk da kurtarıldı

10.07.2018 13:06 | Son Güncelleme

Tayland'daki mağarada mahsur kalan son dört kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tayland'da dokuzuncu çocuk da kurtarıldı

Operasyonda dokuzuncu çoucuğun da kurtarıldığı açıklandı.Tayland’da mağarada mahsur kalan çocuklardan dokuzuncusu da kurtarıldı. Çocuğun muayene için derhal hastaneye kaldırıldığı ve daha önce kurtarılanlar gibi karantinaya alınacağı açıklandı.

Mağarada mahsur kalan son dört kişiyi kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dalgıçlar üç genç ve antrenörlerine ulaşmak üzere Orta Avrupa saatiyle 05 sularında mağaraya ulaşmak üzere göreve başladı. Vali Narongsak Osottanakorn amaçlarının akşam olmadan bütün kazazedeleri gün ışığına çıkartmak olduğunu söyledi. Genç futbol takımının 8 elemanı geçtiğimiz günlerde özel eğitimli dalgıçlar tarafından kurtarılmıştı.

Tayland’ın Myanmar sınırı yakınlarındaki kuzey bölgeleri Salı günü de yoğun yağış aldı. Kurtarma operasyonu zamana olduğu kadar, iklime karşı da yarış şeklinde geçiyor. Muson yağmurlarının etkisi altındaki bölgede su seviyesinin yükselmesinden ve mağaradaki kurtarma çalışmalarına ara vermek zorunda kalınmasından endişe ediliyor.

Üçüncü kurtarma operasyonuna çoğunluğunu yabancıların oluşturduğu 19 özel dalgıç katılıyor. Valilikten yapılan açıklamada kurtarma ekibindeki dört kişinin de mağaradan çıkarılabilmesi için tahliye çalışmalarının daha önceki operasyonlardan uzun sürebileceği belirtildi. Mahsur kalan ekip mensupları arasında acil durumlarda müdahale etmek üzere mağaraya indirilen bir hekim de bulunuyor.

Kurtarılanların sağlığı iyi

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 genç ile 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran’da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağara girişinin yağmur nedeniyle kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı. Mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak yerleri tespit edilen 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

İki operasyonla çıkarılan ve hastanede müşahede altına alınan 8 gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazazedeler oksijen tüpleri yardımıyla ve kısmen uyutularak oksijen tüpleri yardımıyla su altındaki dar geçitlerden geçirilerek yeniden gün ışığına çıkarılıyor. Yaklaşık dört kilometre uzunluğundaki tünellerden çıkış sırasında mağarada mahsur kalanlardan her birine iki dalgıç eşlik ediyor.

DW, afp/AG, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
Kuzey Kore liderinin patates tutkusu ilişkileri gerdi!Kuzey Kore liderinin patates tutkusu ilişkileri gerdi!
İçişleri Bakanı Seehofer Almanyalı Osmanlıları yasakladıİçişleri Bakanı Seehofer Almanyalı Osmanlıları yasakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

İlginizi Çekebilir

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AB'den Trump'a 'Dostlarınızın kıymetini bilin' önerisi

AB'den Trump'a 'Dostlarınızın kıymetini bilin' önerisi

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

Almanya'dan Türkiye kökenli gruba yasak

Almanya'dan Türkiye kökenli gruba yasak

Kuzey Kore liderinin patates tutkusu ilişkileri gerdi!

Kuzey Kore liderinin patates tutkusu ilişkileri gerdi!

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Böylesi görülmedi! 62 yaşındaki adamın anüsünden öyle bir şey çıktı ki...

Böylesi görülmedi! 62 yaşındaki adamın anüsünden öyle bir şey çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.