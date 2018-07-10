Tayland'da dokuzuncu çocuk da kurtarıldı

Operasyonda dokuzuncu çoucuğun da kurtarıldığı açıklandı.Tayland’da mağarada mahsur kalan çocuklardan dokuzuncusu da kurtarıldı. Çocuğun muayene için derhal hastaneye kaldırıldığı ve daha önce kurtarılanlar gibi karantinaya alınacağı açıklandı.

Mağarada mahsur kalan son dört kişiyi kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dalgıçlar üç genç ve antrenörlerine ulaşmak üzere Orta Avrupa saatiyle 05 sularında mağaraya ulaşmak üzere göreve başladı. Vali Narongsak Osottanakorn amaçlarının akşam olmadan bütün kazazedeleri gün ışığına çıkartmak olduğunu söyledi. Genç futbol takımının 8 elemanı geçtiğimiz günlerde özel eğitimli dalgıçlar tarafından kurtarılmıştı.

Tayland’ın Myanmar sınırı yakınlarındaki kuzey bölgeleri Salı günü de yoğun yağış aldı. Kurtarma operasyonu zamana olduğu kadar, iklime karşı da yarış şeklinde geçiyor. Muson yağmurlarının etkisi altındaki bölgede su seviyesinin yükselmesinden ve mağaradaki kurtarma çalışmalarına ara vermek zorunda kalınmasından endişe ediliyor.