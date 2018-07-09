Tayland'da dört çocuk daha kurtarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Chang Rai yakınlarındaki yoğun yağışlardan dolayı sığındıkları bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ile antrenörlerinden oluşan futbol takımını kurtarmak için sürdürülen çalışmalarda bugün dört çocuk daha güvenli bir şekilde mağaradan çıkarıldı.

Yoğun yağışlardan dolayı zamana karşı bir yarışın sürdüğü kurtarma operasyonunda Pazar günü dört çocuğun kurtarılmasının ardından bugün de çıkarılan çocuklarla birlikte kurtarılan çocukların sayısı sekize ulaştı.

Tham Luang isimli mağarada iki hafta boyunca mahsur kalan futbol takımını dışarı çıkarmak için yürütülen operasyonu, çeşitli ülkelerden katılan dalgıçlar ve Tayland Özel Kuvvetleri mensubu komandolar yürütüyor.

Kurtarma operasyonunu yürüten ekibin başındaki Narongsak Osottanakorn, gazetecilere yaptığı açıklamada, dört çocuğun güvenli bir şekilde hastanelere ulaştırıldığını söyledi.

Narongsak, kalan dört çocuğun ve antrenörlerinin bir sonraki operasyonda aynı anda kurtarılıp kurtarılmayacağı sorusuna da, "Plana göre değişiklik gösterebilir… Dört kişilik bir plan hazırladık ve eğer beş kişiyi de aynı anda kurtarmak istersek planı değiştirmemiz gerekir" şeklinde yanıt verdi.