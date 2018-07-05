Tayland’da Tekne Kazasında Onlarca Kişi Kayıp

Tayland’ın güneyinde Puket Adası'nın valisi Norraphat Plodthong çoğunlukla Çinli turistleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 49 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Şiddetli rüzgarın arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. Olay, Puket Adası açıklarında Andaman Denizi’nde meydana geldi.

Puket Valisi, 48 kişinin kurtarıldığını da açıkladı.

Daha önceyse bir polis yetkilisi, 90 kişinin kurtarıldığını sadece 7 kişinin kayıp olduğunu kaydetmişti.

Perşembe günü Puket açıklarında bir başka teknenin daha alabora olduğu, teknedeki 39 Çinli ve Avrupalı turistin kurtarıldığı bilgisi verildi.

Bölgedeki sert hava koşullarının Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Yetkililer, kazaların birbiriyle bağlantılı olmadığını belirtiyor.

