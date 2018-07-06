Tayland’daki Tekne Kazasında Ölenlerin Sayısı Yükseldi

Tayland’ın güneyindeki turistik Puket adası açıklarında fırtına sırasında bir teknenin batması sonucu tümü Çin vatandaşı 33 kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmalarına Cumartesi sabahına kadar ara verildi. Yetkililer, halen 23 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

5 metre yüksekliğinde bir dalganın çarpmasıyla alabora olan ve batan teknede 93’ü turist 11’i mürettebat üyesi 105 kişi bulunuyordu. Tayland donanması, arama çalışmaları için enkaz bölgesine dalgıçlar gönderdi.

Yaralananların en az 12’si hastaneye kaldırıldı.

Puket açıklarında dün öğleden sonra bir tekne kazası daha alabora oldu. Bu teknedeki 42 kişinin tamamı kurtarıldı.

