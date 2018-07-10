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Tayland’dan Mutlu Haber: Çocukların Tamamı Kurtarıldı

10.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Tayland’ın kuzeyindeki bir mağarada mahsur kalan 12 çocuğun tamamı ve futbol antrenörleri kurtarıldı. Grup, 23 Haziran’da yoğun yağışların neden olduğu sel nedeniyle mağarada mahsur kalmış, 10 gün sonra yerleri tespit edilebilmişti

Tayland’dan Mutlu Haber: Çocukların Tamamı Kurtarıldı

Tayland’ın kuzeyindeki bir mağarada mahsur kalan 12 çocuğun tamamı ve futbol antrenörleri kurtarıldı. Böylece 18 gündür süren endişeli bekleyiş son bulmuş oldu.

Kurtarma çalışmalarında öncü rol oynayan Tayland deniz komando birimi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, hala kurtarılmayı bekleyen 4 çocuk ve 25 yaşlarındaki antrenörlerinin tamamının emniyetli şekilde mağaradan çıkarıldıklarını duyurdu. Diğer 8 çocuksa, Taylandlı ve uluslararası dalgıçlardan oluşan bir ekip tarafından dün ve haftasonunda kurtarılmıştı.

Çocukların sağ salim getirilmesi bölgede coşkulu bir sevince neden olurken, çocuklar helikopterlerle bir hastaneye götürüldü.

Grup, 23 Haziran’da yoğun yağışların neden olduğu sel nedeniyle mağarada mahsur kalmış, 10 gün sonra yerleri tespit edilebilmişti.

Kurtarma çalışmaları sırasında Taylandlı eski bir donanma üyesinin ölmesi kurtarma operasyonunun risklerini gözler önüne sermişti.

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