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Taylandlı çocuklar Dünya Kupası finaline gidemeyecek

11.07.2018 19:21 | Son Güncelleme

Tayland'da 17 gün mahsur kaldıkları mağaradan başarılı bir operasyonla kurtarılan 12 çocuk ve antrenörleri, davet edildikleri Dünya Kupası finaline tedavileri nedeniyle gidemeyecek.

Taylandlı çocuklar Dünya Kupası finaline gidemeyecek

Tayland'ın kuzeyindeki Chang Rai bölgesi yakınlarındaki yoğun yağışlardan dolayı sığındıkları bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ile antrenörlerinin hepsinin kurtarılması sonrası tedavileri devam ederken; FIFA, çocukların davet edildikleri Dünya Kupası final maçına katılamayacağını duyurdu.

"Yaban Domuzları" isimli futbol takımının üyeleri, mağarada iki haftadan uzun bir süre boyunca mahsur kalmış ve bulundukları yer tespit edildikten sonra FIFA tarafından Rusya'da Pazar günü oynanacak final maçına davet edilmişti.

Ancak bugün bir açıklama yapan FIFA yönetimi, çocukların ve antrenörlerinin hastanede 10 gün sürmesi beklenen tedavileri ve hâlen çok bitkin olmaları nedenleriyle Moskova'ya seyahat edemeyeceklerini bildirdi. Enfeksiyon kapma riskine karşı hastanede tutulan çocuklardan ikisinin zatürre şüphesiyle tedavi edildiği belirtiliyor.

Basın mensuplarına konuşan bir FIFA sözcüsü, dünya futbolunun yönetiminden sorumlu kurumun önceliğinin operasyona katılan herkesin sağlık durumu olduğunu belirtti ve "Çocukları başka bir FIFA etkinliğine davet edip birlikte kutlama yapabileceğimiz başka bir fırsatı kollayacağız" ifadesini kullandı.

Fransız futbolcu Belçika galibiyetini adadı

Fransa ile Belçika arasında Salı akşamı oynanan Dünya Kupası yarı final maçında galip gelen Fransa'nın Manchester United'da oynayan futbolcusu Paul Pogba, Twitter'dan bir mesaj yayımlayarak galibiyeti kurtarılan çocuklara adadığını yazdı.

İngiltere milli takımı futbolcusu Kyle Walker da bugün Hırvatistan ile oynayacakları yarı final maçı öncesi çocukların kurtarılmış olmasına sevindiğini söyleyerek, küçük futbolculara takımının formalarını hediye etmek istediğini söyledi.

MANU'dan davet

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United kulübü de Twitter'dan bir açıklama yaparak çocukların sağ salim kurtarılmış olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yaban Domuzları ile kurtarma ekibini gelecek sezon için Old Trafford'a davet etti.

La Liga ekibi Barcelona da benzer bir şekilde çocukları gelecek seneki FCBEscola Turnuvası'na davet etti. Yaban Domuzları ayrıca kulübün stadyumu Camp Nou'da bir de maç izleyecek.

Yağmur nedeniyle mahsur kalmışlardı

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da günlük antrenmanlarından sonra bir anda şiddetini artıran yağmurlar nedeniyle keşif amacıyla girmiş oldukları mağarada mahsur kalmıştı.

Kendilerinden 10 günden uzun bir süre haber alınamayan grup 2 Temmuz'da mahsur kaldıkları mağarada bulunmuş, ardından başlatılan kurtarma operasyonunda özel kuvvetlere bağlı komandolar ve deneyimli dalgıçlar tarafından gruplar hâlinde çıkarılmıştı.

Antrenörlerinin de dâhil olduğu son beş kişilik grubun da Salı günü mağaradan çıkarılması ile sonuçlanan kurtarma operasyonu sonrası tüm dünyada tebrik mesajları yayımlanmıştı.

DW,AFP,rtr/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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