Taylandlı Futbol Ekibi İlk Defa Kameralar Karşısında

17 gün boyunca mağarada mahsur kalan 12 futbol takımı üyesi çocuk ve eğitmenleri, tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldu ve ilk defa basının önüne çıktı.
Basın ve sınıf arkadaşlarının alkışları eşliğinde salona giren çocuklar, kurulan minyatür futbol alanında futbol yeteneklerini de konuşturmaktan geri kalmadılar.
Çocuklar masaya oturmadan önce sınıf arkadaşlarını kucakladı.
Basın toplantısında çocukların yanında doktorları, onları mağaradan kurtaran Tayland deniz piyadeleri ve diğer kurtarma ekipleri vardı.
Doktorlar mağarada mahsur kalan 13 kişinin hepsinin sağlıklarının yerinde olduğunu belirtti. Mağarada mahsur kaldıkları süre içinde ortalama 4 kilo kaybeden çocuklar, tedavi süreçlerinden bu yana eski kilolarına dönmek üzere.
Basın toplantısı, mağarada mahsur kalan çocukların basınla ilk doğrudan görüşmesi oldu.
Yetkililer, çocuklarda herhangi bir psikolojik travma yaratmasını önlemek için basının sorularını toplantı öncesi gözden geçirdi.
Çocuklara, iki İngiliz dalgıcın kendilerini ilk bulduğu an ve mağarada nasıl mahsur kaldıkları soruldu.
Futbol takımı üyeleri ve eğitmenleri 23 Haziran'da, futbol antrenmanları sonrası Tham Luang mağaralarına kısa bir gezinti yapmak istediler. Ancak ekip içerideyken başlayan yağmur suları mağaraları doldurdu ve içeride mahsur kaldılar.
İngiliz dalgıçlar çocukların ve eğitmenlerinin yerini 10 gün sonra tespit edebildi. Uluslararası bir kurtarma ekibi, üç gün süren kurtarma çalışmasıyla, mağarada mahsur kalanları sağsağlim çıkarabilmeyi başardı.
Ancak bu süreçte, Taylandlı bir deniz piyadesi yaşamını yitirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum