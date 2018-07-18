Taylandlı Futbol Ekibi İlk Defa Kameralar Karşısında

17 gün boyunca mağarada mahsur kalan 12 futbol takımı üyesi çocuk ve eğitmenleri, tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldu ve ilk defa basının önüne çıktı.

Basın ve sınıf arkadaşlarının alkışları eşliğinde salona giren çocuklar, kurulan minyatür futbol alanında futbol yeteneklerini de konuşturmaktan geri kalmadılar.

Çocuklar masaya oturmadan önce sınıf arkadaşlarını kucakladı.

Basın toplantısında çocukların yanında doktorları, onları mağaradan kurtaran Tayland deniz piyadeleri ve diğer kurtarma ekipleri vardı.

Doktorlar mağarada mahsur kalan 13 kişinin hepsinin sağlıklarının yerinde olduğunu belirtti. Mağarada mahsur kaldıkları süre içinde ortalama 4 kilo kaybeden çocuklar, tedavi süreçlerinden bu yana eski kilolarına dönmek üzere.

Basın toplantısı, mağarada mahsur kalan çocukların basınla ilk doğrudan görüşmesi oldu.

Yetkililer, çocuklarda herhangi bir psikolojik travma yaratmasını önlemek için basının sorularını toplantı öncesi gözden geçirdi.

Çocuklara, iki İngiliz dalgıcın kendilerini ilk bulduğu an ve mağarada nasıl mahsur kaldıkları soruldu.