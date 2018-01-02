Tayvan: Anne, diş hekimi oğlundan eğitim masraflarını geri almak için açtığı davayı kazandı

PA Anne, oğlunun kârlı bir diş kliniği olmasına karşın kendisine ödeme yapmayı reddettiğini iddia etti.

Tayvan'da yüksek mahkeme, bir diş hekimine kendisini yetiştirdiği ve diş hekimliği fakültesine gönderdiği için annesine bir milyon dolara yakın para ödemeye mahkum etti.

Annesi, 1997'de o dönem 20 yaşındaki oğluyla, mezun olduktan sonra aylık gelirinin yüzde 60'ını annesine ödemesini öngören bir sözleşme imzalamıştı.

Oğlu bu parayı birkaç yıl ödemeyince anne mahkemeye gitti.

Oğul, bir çocuk yetiştirmek para talep etmenin yanlış olduğunu savundu, ancak mahkeme kontratın geçerli olduğuna karar verdi. Diş hekimi oğul, yapmadığı ödemeleri annesine faiziyle birlikte ödemeye mahkum edildi.

Anne ve babaya bakma zorunluluğuSadece soyadı Luo olarak açıklanan anne, eşiyle boşanmasının ardından iki oğlunu tek başına yetiştirdi.

Luo, iki oğlunu da diş hekimliği fakültesine yollayabilmek için yüzbinlerce dolar harcadığını, ancak yaşlandığında kendisine bakmayacaklarından kaygı duyduğunu anlattı.

Bu nedenle de her iki oğluyla da, mezun olduklarında okul ücretini geri ödemek için kazançlarından toplamı 1,7 milyon dolar ödemelerini şart koşan bir sözleşme imzaladı.