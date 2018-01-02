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Tayvan: Anne, diş hekimi oğlundan eğitim masraflarını geri almak için açtığı davayı kazandı

02.01.2018 17:14 | Son Güncelleme 7 saat önce

Tayvan'da yüksek mahkeme, bir diş hekimine kendisini yetiştirdiği ve diş hekimliği fakültesine gönderdiği için annesine bir milyon dolara yakın para ödemeye mahkum etti.

PA Anne, oğlunun kârlı bir diş kliniği olmasına karşın kendisine ödeme yapmayı reddettiğini iddia etti.

Tayvan'da yüksek mahkeme, bir diş hekimine kendisini yetiştirdiği ve diş hekimliği fakültesine gönderdiği için annesine bir milyon dolara yakın para ödemeye mahkum etti.

Annesi, 1997'de o dönem 20 yaşındaki oğluyla, mezun olduktan sonra aylık gelirinin yüzde 60'ını annesine ödemesini öngören bir sözleşme imzalamıştı.

Oğlu bu parayı birkaç yıl ödemeyince anne mahkemeye gitti.

Oğul, bir çocuk yetiştirmek para talep etmenin yanlış olduğunu savundu, ancak mahkeme kontratın geçerli olduğuna karar verdi. Diş hekimi oğul, yapmadığı ödemeleri annesine faiziyle birlikte ödemeye mahkum edildi.

Anne ve babaya bakma zorunluluğuSadece soyadı Luo olarak açıklanan anne, eşiyle boşanmasının ardından iki oğlunu tek başına yetiştirdi.

Luo, iki oğlunu da diş hekimliği fakültesine yollayabilmek için yüzbinlerce dolar harcadığını, ancak yaşlandığında kendisine bakmayacaklarından kaygı duyduğunu anlattı.

Bu nedenle de her iki oğluyla da, mezun olduklarında okul ücretini geri ödemek için kazançlarından toplamı 1,7 milyon dolar ödemelerini şart koşan bir sözleşme imzaladı.

Büyük oğul, annesiyle mahkeme dışında anlaşmaya varıp, daha az bir para ödeyerek uzlaşmaya gitti.

Ancak adı Chu olarak açıklanan küçük oğlu, sözleşmeyi imzaladığında çok genç olduğunu ve geçersiz sayılması gerektiğini savundu.

Chu ayrıca mezun olduktan sbonra yıllarca annesinin diş hekimliği muayenehanesinde çalıştığını ve annesine ödemesi gerekenden daha çok para kazandırdığını iddia etti.

Bir Yüksek Mahkeme Sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, yargıçların kontratın geçerli olduğunu düşündüklerinden ve Chu'nun bir yetişkin olarak herhangi bir zorlama olmadan imza attığı için bu kararı verdiklerini söyledi.

Tayvan'daki medeni kanuna göre, yetişkin çocuklar yaşlı ebeveynlerine bakmakla yükümlü. Ancak başkent Taipei'deki Cindy Sui çoğu anne ve babanın yaşlılıklarında kendilerine bakmamaları halinde çocuklarına dava açmadıklarını söylüyor.

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