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Tayvan'da depremin ardından korkunç görüntüler

DÜNYA HABERLERİ | 07.02.2018 03:14 | Son Güncelleme

Bazı binaların çöktüğü, bazılarının da yan yattığı depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı.

Tayvan adasının doğu kıyısında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre, yerin 10,6 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hualien kentinin 22 kilometre kuzeydoğusu olarak kaydedildi.

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Tayvan Merkez Haber Ajansının (CNA) haberine göre, yetkililer, Hualien'de bazı binaların çökmesine yol açan depremde 2 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
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İlk 3 katı çöken ve yan yatan Martial Hotel'de mahsur kalanlardan 116'sı kurtarıldı. İtfaiye ekipleri ile askeri personel binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Hualien yönetimi acil operasyon merkezinin raporuna göre ise 6 bina çöktü, 1 askeri hastane yan yattı, 2 köprü zarar gördü.

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"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Tayvan'da, 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300'dan fazla insan hayatını kaybetmişti.

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(AA)

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