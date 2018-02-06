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Tayvan'da deprem! Otel binası çöktü

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 19:59 | Son Güncelleme

Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir otelin çöktüğü ise gelen son dakika bilgilerin arasında

Tayvan'da deprem! Otel binası çöktü

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, derinliği 9.5 kilometre olarak ölçülen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.

Merkez, depremin merkezinin de, Hualian kentine 21.4 kilometre, Yilan kentine 66.8 kilometre, Puli kentine de 75.3 kilometre uzaklıkta belirlendiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle ise bir otelin çöktüğü belirtildi.

Adanın son yıllarda yaşadığı en büyük deprem, Eylül 1999'da 7.6 büyüklüğünde oldu ve yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetti.

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deprem Tayvan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
inşallah can kaybı yoktur, yorumcular depremi akp ye nasıl bağlayacaklar çok merak ediyorum şimdiden
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