Tayvan'da deprem! Otel binası çöktü

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, derinliği 9.5 kilometre olarak ölçülen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.

Merkez, depremin merkezinin de, Hualian kentine 21.4 kilometre, Yilan kentine 66.8 kilometre, Puli kentine de 75.3 kilometre uzaklıkta belirlendiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle ise bir otelin çöktüğü belirtildi.

Adanın son yıllarda yaşadığı en büyük deprem, Eylül 1999'da 7.6 büyüklüğünde oldu ve yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetti.