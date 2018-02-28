Tayvan'da tuvalet kağıdı krizi

Tayvan'da tuvalet kağıtlarına yüzde 30 zam yapılacağı haberlerinden sonra halk mağazalara akın etti.
Artan talep nedeniyle 3 günde 5 milyon paket tuvalet kağıdının satıldığı belirtildi.
Tayvanlı bir tüketici, "Birkaç mağaza gezdik. Artık hangisini bulursak onu alacağız." dedi.
Selüloz fiyatlarının artacağı ve bunun tuvalet kağıdı fiyatlarına zam olarak yansıyacağı söylentileri marketlerde izdihama neden oldu.
Tayvan Ticaret Komisyonu 8 tuvalet kağıdı üreticisinin bir araya gelerek gelerek sorunu ele alacağını duyurdu.
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