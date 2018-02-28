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Tayvan'da tuvalet kağıdı krizi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2018 22:45 | Son Güncelleme

Tayvan'da tuvalet kağıdına yüzde 30 zam yapılacağı haberlerinden sonra tüketiciler mağazalara akın etti.

Tayvan'da tuvalet kağıtlarına yüzde 30 zam yapılacağı haberlerinden sonra halk mağazalara akın etti.

Artan talep nedeniyle 3 günde 5 milyon paket tuvalet kağıdının satıldığı belirtildi.

Tayvanlı bir tüketici, "Birkaç mağaza gezdik. Artık hangisini bulursak onu alacağız." dedi.

Selüloz fiyatlarının artacağı ve bunun tuvalet kağıdı fiyatlarına zam olarak yansıyacağı söylentileri marketlerde izdihama neden oldu.

Tayvan Ticaret Komisyonu 8 tuvalet kağıdı üreticisinin bir araya gelerek gelerek sorunu ele alacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Tayvan tuvalet kağıdı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Milletin ne guzel derdi var ;d
işte buna spekülatif haber denir insanları gelyana getirme suçtur bu resmen tayvanlılar uyanık olsun
biz alıştık vala hergün zama hatta zam olmadığı gün büyük hayret içinde kalıp şaşırıyoruz
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