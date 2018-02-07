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Tayvan’da 6.4 büyüklüğünde deprem

07.02.2018 00:08 | Son Güncelleme

Tayvan’da 6.

4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülke genelinde hissedilen depremde, aralarında bir otelin de olduğu çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) merkez üssü Tayvan'ın doğusunda yer alan Hualien bölgesinin yaklaşık 22 kilometre kuzeydoğusu olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Derinliği 10.6 kilometre olarak ölçülen depremin çok sayıda binanın yanı sıra yakınlardaki bir otobanın çökmesine yol açtığı bildirildi. Bölgede birçok artçı sarsıntının da meydana geldiği ancak tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi.

Tayvan hükûmetinden yapılan açıklamada, turistik bir sahil bölgesi olan Hualien'deki iki köprünün zarar gördüğü ve kentteki Marshal Oteli'nin kısmen çöktüğü belirtildi.

Tayvan Başbakanı William Lai, depremde iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 114 kişinin de yaralandığını söyledi. Ölenlerin, otel çalışanı olduğu bildirildi.

Tayvan Başbakanı, hükûmetin ivedilikle depremden hasar gören otobanın onarılması için çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

Tayvan'da 1999 yılında etkisi tüm ülkede hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. 2016'da Tayvan'ın güneyindeki Kaohsiung kenti yakınlarında meydana gelen depremde ise 100'den fazla kişi ölmüştü.

RTR,dpa/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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