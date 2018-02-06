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Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var

06.02.2018 21:02 | Son Güncelleme

Ülkenin doğusundaki Hualien kenti 6,4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Yerel saatle 23.50'de meydana gelen depremde yıkılan binalar var. Kısmen çöken bir otelde mahsur kalan turistlerin kurtarılabilmeleri için çalışmalar sürüyor.

Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var

Tayvan'ın doğusunda 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerel saatle 23.50'de meydana gelen depremde Hualien kentinde azı binalar yıkıldı, yollar hasar gördü.

Depremde herhangi bir can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bölgedeki muhabirler, itfaiyenin kısmen çöken bir binada mahsur kalan turistleri kurtarmaya çalıştığını aktardı.

yıkılan bir bina

İki tektonik plaka arasında yer alan Tayvan, sık sık depremlerle sarsılıyor.

BBC'den Cidny Sui'ye bilgi veren Hualien İtfaiyesi, şu ana kadar üç binanın yıkıldığını veya yan yattığını tespit ettiklerini aktardı.

Ordu sözcüsü, bölgedeki itfaiye erlerine yardım etmeleri için askerlerin de görevlendirildiğini söyledi.

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