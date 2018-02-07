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Tayvan’da Bir Yıl Arayla Aynı Günde Aynı Büyüklükte Deprem

07.02.2018 18:29 | Son Güncelleme

Pazartesi gecesi meydana gelen ve en az altı kişinin ölümüne yol açan 6,4 büyüklüğündeki deprem, 2016’da 117 kişinin ölümüne yol açan aynı büyüklüğündeki depremin ikinci yıldönümüne denk geldi

Tayvan’da Bir Yıl Arayla Aynı Günde Aynı Büyüklükte Deprem

Tayvan’da meydana gelen ve en az altı kişinin ölümüne yol açan 6,4 büyüklüğündeki depremde en az iki binanın kısmen çöktüğü kaydedildi.

Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin gece yarısından hemen önce, Tayvan’ın doğu kıyısındaki 100 bin nüfuslu, turistik Hualien kenti yakınında meydana geldiğini açıkladı. Yolları ikiye bölen deprem nedeniyle, 40 bin konut su, yaklaşık 2 bin konuta da elektrik verilemiyor.

Depremin yol açtığı can kayıpların en az ikisinin, kısmen çökerek yan yatan Marshal Oteli’nin enkazında bulunduğu kaydedildi. Aynı şekilde, kısmen çöken ve tehlikeli bir şekilde yan yatan 12 katlı bir binanın enkazında da arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Binaların tamamen çökmesini engellemek için bölgeye çok sayıda vinç sevk edildi.

200’den fazla kişinin yaralandığı depremde en az 88 kişinin kayıp olduğu da bildirildi. Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, arama ve kurtarma çalışmalarını izlemek için depremin vurduğu Hulien’e geldi.

İki tektonik plaka üzerinde bulunan Tayvan’da sık sık deprem oluyor.

Dün gece meydana gelen son deprem, 2016’da 117 kişinin ölümüne yol açan 6,4 büyüklüğündeki depremin ikinci yıldönümüne denk geldi. 1999’da Tayvan’ın merkezini vuran 7,6 büyüklüğündeki şiddetli depremse 2 binden fazla can kaybına yol açmıştı.

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