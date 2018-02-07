Tayvan'da kurtarma çalışmaları sürüyor

4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı yediye çıktı, 67 kişi ise kayıp. Aynı bölgede 5.7'lik yeni bir deprem yaşandı.Güneydoğu Asya ülkesi Tayvan'da Salı günü meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken, 5.7 büyüklüğünde yeni bir şiddetli sarsıntı yaşandı. Yetkilileri bu depremin merkezinin de ilk depremdeki gibi Hualien kenti yakınları olduğunu açıkladı.

Kurtarma ekipleri yedi kişinin yaşamını yitirdiği depremde enkaz altında olduğu tahmin edilen 67 kişiyi bulmak için yıkılan binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelerde kayıp sayısı 150 olarak açıklanmıştı.

Depremde yaralanan 260 kişi arasında arasında Çin, Çek, Japon, Singapur ve Güney Kore vatandaşları bulunuyor.

Kendilerinden haber alınamayanların çoğunun enkaz altında sıkışmış vaziyette olduğu düşünülüyor. Son olarak kısmen çöken Marshal Oteli'nin enkazında yapılan çalışmada, bir kişi canlı olarak kurtarıldı. Ulaşılan bir başka kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kurtarma ekipleri otenin yakınındaki 12 katlı bir apartmanın enkazına da yoğunlaşmış durumda.