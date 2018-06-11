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Taze Prenses ilk ziyaretini o ülkeye yapacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2018 12:08 | Son Güncelleme

Prens Harry ve ve yeni evlendiği eşi eşi Prenses Meghan, Sussex Dük ve Düşesi'nin ilk resmi yurt dışı ziyaretine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Taze Prenses ilk ziyaretini o ülkeye yapacak!

Prens Harry ve Prenses Meghan Markle ilk olarak Avusturya ve yeni Zelanda'yı ziyaret edecek.

Sonbaharda yapılacak ziyaret ayrıca Fiji ve Tonga'yı da kapsayacak. Harry'nin anne babası Prens Charles ve 1997 yılında trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Lady Diana'da ilk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda'yi ziyaret etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle Prens Harry ziyaret ingiltere yurtdışı Avustralya Yeni Zelanda

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Prens Harry adamdır. Prensim zenginim demeyip savaş helikopteri pilotluğu yapmaktadır. Türkiye'de çürük raporu alıp askere gitmeyen Cumhurbaşkanı çocuklarına örnek olsun!
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