TBMM Olağanüstü Hali Yedinci Kez Uzatmak İçin Toplanıyor

Bugün toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun Olağanüstü Hal uygulamasının uzatılması yönünde tavsiye kararı almasının ardından Bakanlar Kurulu, TBMM’ye OHAL’in üç ay daha yürürlükte kalması için bir başkanlık tezkeresi sundu. Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu’nda “OHAL derhal kaldırılmalı” denildiği gün yazılan Başbakanlık tezkeresinde “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21/7/2016 tarihli ve 116 sayılı Kararı ile ülke genelinde ilan edilen ve 18/1/2018 tarihi ve 1178 sayılı Kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19/4/2018 Perşembe günü saat 01.00'dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arzı Bakanlar Kurulu'nca 17/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi. Bozdağ: OHAL ilanını gerekli kılan şartlar ortadan kalmadı Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL’in yedinci kez uzatılmasına gerekçe olarak OHAL ilanını gerekli kılan şartların tamamıyla ortadan kalkmamasını gösterdi. Hükümet Sözcüsü, “FETÖ/PDY, PKK, KCK, DEAŞ ve DHKP-C gibi bilumum terör örgütlerine dönük tedbir ve kararların etkin ve hızlı bir şekilde alınması ve aynı şekilde hızla etkin bir biçimde uygulanması ihtiyacının devam etmesi, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde çözülmenin tam anlamıyla gerçekleşmemiş olması, FETÖ terör örgütü üyelerinin tespitinde yaşanan zorluklar nedeniyle ayrıca zamana ihtiyaç duyulması, kritik kurumlarda henüz tespit edilemeyen FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının olabileceği ve bunların tespitinin de ayrıca zamana ihtiyaç göstermesi nedeniyle olağanüstü hale ilişkin sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulmuştur” dedi.

,Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çarşamba günü OHAL’in uzatılması yönündeki Başbakanlık tezkeresini görüşülmesi bekleniyor. Bahçeli: FETÖ'cüler temizlenmeden, tehdit ve tehlikeler geçmeden OHAL bitemez İktidar partisi dışında Milliyetçi Hareket Partisi’nin de OHAL’in devamından yana olduğu biliniyor.Zira MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada OHAL’in devamının milli bir zorunluluk olduğunu ilan etti. Bahçeli, “ Biz tüneli gördüğümüz gibi üzerimize gelen treni de çok net öngörüyoruz. OHAL'in sürmesi milli bir zorunluluktur. FETÖ'cüler temizlenmeden, tehdit ve tehlikeler geçmeden OHAL bitmez, bitemez, bitmemelidir. Aksini iddia edenler tek ayak üstünde kırk yalan söyleyen, müfterilikte, ikiyüzlülükte marka olan, Türkiye'nin varoluş davasına kast eden kokuşmuşlardır. Bu kokuşmalara da Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz, tuzaklarında boğacağız” dedi. CHP: OHAL altında gidilecek seçim şaibeli olacaktır Pazartesi günü 81 ilde “OHAL değil demokrasi istiyoruz” diyerek oturma eylemleri yapan Cumhuriyet Halk Partisi, son beş OHAL uzatmasına karşı olduğu gibi yedincisine de soğuk bakıyor.