TBMM Seçim İttifakı Kanun Teklifini Tartışıyor

Kamuoyunda “seçim ittifakı” kanunu olarak bilinen “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başladı. AKP ve MHP, Başbakan ve AKP Grup Başkanı Binali Yıldırım ile Osmaniye milletvekili olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de altında imzası bulunan kanun teklifinin bu hafta içinde yasalaşması için çaba harcıyor. Bu hafta sonu yapılacak olağan kurultaya tek aday olarak katılacak MHP lideri, delegelerin karşısına “Cumhur İttifakı” sayesinde iktidar ortağı olmayı vaat etmek istiyor. Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılmasını öngören yasa teklifi, kolluk güçlerinin sadece sandık kurulu başkanı veya üyelerden birinin çağrısı üzerine değil seçmenlerin ihbarı üzerine de sandık çevresine gelebilmesini de mümkün kılıyor. CHP’li Gök: Bu bir kirli ittifaktır Genel kurulda CHP adına konuşan Ankara milletvekili Levent Gök, partisinin bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Gök, “Bu bir kirli ittifaktır. İktidar partisi ve ona destek verenler halkı aldatmaktadır. Devletin sopasıyla sandıklara çökmek amaçlanıyor. Her maddede yapılan değişikliklerle hile yapmanın önü açılıyor. Aynı binada oturan kişileri farklı sandıklara neden götürüyorsunuz? İlçe seçim kurulları yetkiliyken valiler devreye giriyor. Valiler ‘sandıkları şuraya götür’ diyecek. Bu nasıl olur? Devletin valileri AKP’li” dedi. Gök: Demokrasi askıya alınıyor CHP’li Gök, kanun teklifinde seçim barajının korunuyor olmasının da haksızlık olduğunu ifade etti. “Kendine güvenmiyorsan gir ittifaka %1 oy al, kendine güveniyorsan tek başına seçime gir %9,99 oy al parlamentoya gireme. Bunun neresi adalet? Bu korkaklıktır. Barajın altında kalacak bir partiye siz destek vererek bu işin içinden sıyrılamazsınız. Türkiye iktidar partisinin olanaklarıyla sandık güvenliğinin yok edildiği bir seçime gidiyor. Türkiye’de demokrasi askıya alınıyor.” HDP’li Beştaş: Bu acele, baskın seçimin her an olabileceğini gösteriyor

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ise kanun tasarısının hızla alt komisyondan geçirildikten sonra genel kurula indirilmesinin ardında baskın seçim arzusu olabileceğini söyledi. Beştaş, “İttifak yasası demek doğru değil. Sanki buna karşı çıkanlar farklı partilerin bir arada girmesine karşıyız gibi sonuç çıkarılıyor. Biz çok farklı kesimlerle parti olarak demokratik ittifakları uyguluyoruz. Önümüzdeki öneride demokratik kriterler yok. Komisyondan yangından mal kaçırır gibi geçirildi. İki gün içinde önümüze getirdiler. Bir acele var. Bu durum bir baskın seçimin her an olabileceğini gösteriyor. Burada iktidar partisi ve MHP ortaklığı ile tasarı hazırlanırken demokratik teamüller işletilmedi. OHAL koşullarında seçim yapmak bir yana seçim kanunu da değiştiriliyor” diye konuştu. Şentop: Fiili ittifakları kanuni hale getirdik Eleştirileri yanıtlayan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, 1991’den beri Türkiye’de fiilen seçim ittifakları olduğunu, bu düzenlemeyle bu durumu kanuni hale getirdiklerini söyledi.