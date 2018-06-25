TBMM'de kadın milletvekillerinin oranı yüzde 17'de kaldı

Türkiye'de dün yapılan genel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Meclis'te kadın milletvekili oranı yüzde 17'de kaldı.

Kadın mücadelesine dair haberlere yer veren Ekmek ve Gül haber sitesinin derlemesine göre üyelerinin sayısı 550'den 600'e çıkan yeni Meclis'te sadece 103 kadın milletvekili olacak.

AKP'nin 295 milletvekilinden 52'si, CHP'nin 146 milletvekilinden 18'i, HDP'nin 67 milletvekilinden 25'i, MHP'nin 49 milletvekilinden 5'i, İYİ Parti'nin 43 milletvekilinden 3'ü kadın.

33 kentin ise kadın milletvekili olmayacak.

1 Kasım 2015 seçimlerinde 550 milletvekilinden 81'i kadındı, bu da oran olarak yüzde 14,7'e denk geliyordu.

Seçim yılı

Parlamentodaki milletvekili sayısı

Kadın milletvekili sayısı

Kadın milletvekili oranı

1935

395

18

4,6

1943

435

16

3,7

1950

487

3

0,6

1957

610

8

1,3

1965

450

8

1,8

1973

450

6

1,3

1991

450

8

1,8

1999

550

22

4,2

2002

550

24

4,4

2007

550

50

9,1

2011

550

79

14,3

7 Haziran 2015

550

97

17,6

1 Kasım 2015

550

81

14,7

Kaynak: Bianet

Kadın milletvekillerinin listesi şöyle:

ADANA

AKP: Jülide Sarıeroğlu

CHP: Müzeyyen Şevkin

HDP: Tülay Hatımoğulları Oruç