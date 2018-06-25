TBMM'de kadın milletvekillerinin oranı yüzde 17'de kaldı

Türkiye'de dün yapılan genel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Meclis'te kadın milletvekili oranı yüzde 17'de kaldı.
Kadın mücadelesine dair haberlere yer veren Ekmek ve Gül haber sitesinin derlemesine göre üyelerinin sayısı 550'den 600'e çıkan yeni Meclis'te sadece 103 kadın milletvekili olacak.
AKP'nin 295 milletvekilinden 52'si, CHP'nin 146 milletvekilinden 18'i, HDP'nin 67 milletvekilinden 25'i, MHP'nin 49 milletvekilinden 5'i, İYİ Parti'nin 43 milletvekilinden 3'ü kadın.
33 kentin ise kadın milletvekili olmayacak.
1 Kasım 2015 seçimlerinde 550 milletvekilinden 81'i kadındı, bu da oran olarak yüzde 14,7'e denk geliyordu.
Seçim yılı
Parlamentodaki milletvekili sayısı
Kadın milletvekili sayısı
Kadın milletvekili oranı
1935
395
18
4,6
1943
435
16
3,7
1950
487
3
0,6
1957
610
8
1,3
1965
450
8
1,8
1973
450
6
1,3
1991
450
8
1,8
1999
550
22
4,2
2002
550
24
4,4
2007
550
50
9,1
2011
550
79
14,3
7 Haziran 2015
550
97
17,6
1 Kasım 2015
550
81
14,7
Kaynak: Bianet
Kadın milletvekillerinin listesi şöyle:
AKP: Jülide Sarıeroğlu
CHP: Müzeyyen Şevkin
HDP: Tülay Hatımoğulları Oruç
MHP: Ayşe Sibel Ersoy
CHP: Burcu Köksal
HDP: Dirayet Dilan Taşdemir
AKP: İlknur İnceöz
CHP: Gamze Taşcıer
HDP: Filiz Kerestecioğlu Demir
AKP: Lütfiye Selva Çam, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız
MHP: Nevin Taşlıçay
AKP: Asuman Erdoğan
AKP: Sena Nur Çelik,
İYİ Parti: Tuba Vural Çokal
MHP: Deniz Depboylu
AKP: Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir
CHP: Aysu Bankoğlu
HDP: Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran
AKP: Arzu Aydın
AKP: Emine Yavuz Gözgeç
CHP: Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu
AKP: Vildan Yılmaz Gürel
AKP: Jülide İskenderoğlu
AKP: Nilgün Ök
CHP: Gülizar Biçer Karaca
AKP: Oya Eronat
HDP: Salihe Aydeniz, Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ
AKP: Ayşe Keşir
AKP: Fatma Aksal
İYİ Parti: İmren Çakırlar
AKP: Sermin Balık
AKP: Zehra Taşkesenlioğlu
AKP: Emine Nur Günay
CHP: Jale Nur Süllü
AKP: Derya Bakbak
HDP: Leyla Güven
CHP: Suzan Şahin
İYİ Parti: Aylin Cesur
AKP: Ravza Kavakcı Kan, Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut
CHP: Gamze Akkuş İlgezdi, Saliha Sera Kadıgil Sütlü
HDP: Pervin Buldan
AKP: Fatma Betül Sayan Kaya, Serap Yaşar, Canan Kalsın, İffet Polat
HDP: Oya Ersoy, Hüda Kaya
AKP: Tülay Kaynarca, Emine Sare Aydın Yılmaz, Rümeysa Kadak, Alev Dedegil
CHP: Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan
HDP: Dilşat Canbaz Kaya, Züleyha Gülüm
MHP: Arzu Erdem,
AKP: Ceyda Bölünmez Çankırı,
CHP: Selin Sayek Böke,
HDP: Serpil Kemalbay Pekgözegü
CHP: Sevda Erdan Kılıç
AKP: Habibe Öçal
AKP: Hülya Nergis
AKP: Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek
CHP: Fatma Kaplan Hürriyet
AKP: Leyla Şahin Usta, Gülay Samancı
MHP: Esin Kara
AKP: Ceyda Çetin Erenler
AKP: Öznur Çalık,
AKP: Semra Kaplan Kıvırcık
HDP: Pero Dundar, Ebrü Günay
AKP: Zeynep Gül Yılmaz
HDP: Fatma Kurtulan
AKP: Yelda Erol Gökcan
HDP: Gülüstan Kılıç Koçyiğit
AKP: Çiğdem Erdoğan Atabek
AKP: Çiğdem Karaaslan
CHP: Neslihan Hancıoğlu
HDP: Meral Danış Beştaş
AKP: Semiha Ekinci
AKP: Zemzem Gülender Açanal
HDP: Ayşe Sürücü
HDP: Nuran İmir
AKP: Çiğdem Koncagül
CHP: Candan Yüceer
AKP: Özlem Zengin
AKP: Bahar Ayvazoğlu,
HDP: Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan
AKP: Meliha Akyol
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