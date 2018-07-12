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TBMM'nin 28. Başkanı Binali Yıldırım

12.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım, 3. turda 335 oyla TBMM'nin 28. Başkanı seçildi

TBMM'nin 28. Başkanı Binali Yıldırım

#SONDAKİKA TBMM'nin 28. Başkanı Binali Yıldırım

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