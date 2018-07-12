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TBMM'nin yeni başkanı Binali Yıldırım

12.07.2018 22:43 | Son Güncelleme

Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Meclis'in yeni başkanı seçildi.

TBMM'nin yeni başkanı Binali Yıldırım

AKP'nin adayı Yıldırım, yapılan üçüncü tur oylamada 335 oy aldı.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için Genel Kurul’da yapılan üçüncü tur oylamada salt çoğunluğu elde eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Binali Yıldırım 335 oy alarak Meclis Başkanı seçildi. Oylamaya 600 milletvekilinden 584'ü katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Erdoğan Toprak 135, Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Meral Danış Beştaş 63, İYİ Parti adayı Hayrettin Nuhoğlu 40, Saadet Partisi adayı Cihangir İslam beş oy alırken, altı oy geçersiz sayıldı.

İlk iki turda hiçbir adayın 400 oy alamamasının ardından yapılan üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranmıştı.

"Tüm vekillerin başkanı olacağım"

24 Haziran seçimleri sonrası yürürlüğe giren anayasa değişiklikleri dolayısıyla Türkiye’nin son başbakanı olma sıfatı taşıyan ve TBMM'deki oylamanın ardından bir teşekkür konuşması yapan Yıldırım, "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim" ifadesini kullandı.

Yeni Meclis Başkanı, Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan TBMM’nin geçmişine atıfta bulundu ve "Nice imkânsızlıklar içinde milli iradenin bağımsızlık ve egemenlik ruhuyla ayağa kalkmasını sağlayan Birinci Meclis üyelerini başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını ve ecdadımızı en samimi duygularla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum" diye konuştu.

Yıldırım, görevde olduğu sürede yasama ve denetleme faaliyetleri ile milletvekillerinin bölgelerine yönelik taleplerin, sorunların gündemde tutulması ve takibinin yapılması konularında sorumluluklarını yerine getireceğini ve milletin beklentilerini karşılayacağını kaydetti.

Yeni Meclis Başkanı ayrıca, anayasa ve iç tüzük ne gerektiriyorsa, çalışmalarında o şekilde davranacağını belirtti.

Bir dönem AKP'nin Genel Başkanlığı'nı da üstlenen Yıldırım, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinde en uzun süre görev yapan Ulaştırma Bakanı sıfatına sahip. Yıldırım, toplamda 11 yıl bu görevde kaldı.

Meclis'teki sandalye dağlımı

24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı ile giren AKP'nin TBMM'de 290, MHP'nin ise 49 sandalyesi bulunuyor. Cumhur İttifakı ile milletvekili seçilen Mustafa Destici daha sonra Büyük Birlik Partisi'nin Meclis'teki tek temsilcisi oldu.

Seçimlere Millet İttifakı çatısı altında giren CHP'nin 144, İYİ Parti'nin 42, Saadet Partisi'nin iki ve Demokrat Parti'nin ise bir milletvekili bulunuyor.

24 Haziran seçimlerine herhangi bir ittifak ile katılmayan HDP ise 67 milletvekili ile TBMM'deki en büyük üçüncü gruba sahip.

DW/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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