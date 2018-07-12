TBMM'nin yeni başkanı Binali Yıldırım

24 Haziran seçimleri sonrası yürürlüğe giren anayasa değişiklikleri dolayısıyla Türkiye’nin son başbakanı olma sıfatı taşıyan ve TBMM'deki oylamanın ardından bir teşekkür konuşması yapan Yıldırım, "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim" ifadesini kullandı.

İlk iki turda hiçbir adayın 400 oy alamamasının ardından yapılan üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Erdoğan Toprak 135, Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Meral Danış Beştaş 63, İYİ Parti adayı Hayrettin Nuhoğlu 40, Saadet Partisi adayı Cihangir İslam beş oy alırken, altı oy geçersiz sayıldı.

AKP'nin adayı Yıldırım, yapılan üçüncü tur oylamada 335 oy aldı.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için Genel Kurul’da yapılan üçüncü tur oylamada salt çoğunluğu elde eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Binali Yıldırım 335 oy alarak Meclis Başkanı seçildi. Oylamaya 600 milletvekilinden 584'ü katıldı.

Yeni Meclis Başkanı, Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan TBMM’nin geçmişine atıfta bulundu ve "Nice imkânsızlıklar içinde milli iradenin bağımsızlık ve egemenlik ruhuyla ayağa kalkmasını sağlayan Birinci Meclis üyelerini başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını ve ecdadımızı en samimi duygularla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum" diye konuştu.

Yıldırım, görevde olduğu sürede yasama ve denetleme faaliyetleri ile milletvekillerinin bölgelerine yönelik taleplerin, sorunların gündemde tutulması ve takibinin yapılması konularında sorumluluklarını yerine getireceğini ve milletin beklentilerini karşılayacağını kaydetti.

Yeni Meclis Başkanı ayrıca, anayasa ve iç tüzük ne gerektiriyorsa, çalışmalarında o şekilde davranacağını belirtti.

Bir dönem AKP'nin Genel Başkanlığı'nı da üstlenen Yıldırım, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinde en uzun süre görev yapan Ulaştırma Bakanı sıfatına sahip. Yıldırım, toplamda 11 yıl bu görevde kaldı.