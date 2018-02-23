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Her ayrıntısı kan donduracak! Tecavüz ettikten sonra yakıp selfie çekmişler

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 09:32 | Son Güncelleme

Vietnam asıllı genç kadının bir emlak işi için gittiği evde tecavüze uğrayıp öldürülmesi İngilizleri dehşete düşürdü. 50 yaşlarındaki katil zanlısı ile arkadaşının tecavüz ettikleri kadını otomobiline koyup diri diri yaktıkları, bu sırada da selfie çektikleri belirlendi.

İngiltere'ye 2010 yılında gelen, kardeşlerinin çalıştırdığı güzellik salonununda çalışmasının yanı sıra ülkeye gelen mültecilere ev bulmak için de gönüllü olarak yardımcı olan Vietnam'lı Quuen Ngoc Nguyen, emlak işi için kendisini evine çağıran 39 yaşındaki Stephen Unwin'in evine gitti. Genç kadın burada tecavüz uğradı.

ARKADAŞIYLA BİRLİKTE TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ

Tecavüzü daha önce 50 yaşındaki arkadaşı William McFall ile planlayan Stephen, 29 yaşındaki kadına arkadaşı ile beraber tecavüz ettikten sonra öldürdü. Genç kadından haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

TELEFON KAYITLARINDAN BULUNDU

16 Ağustos tarihinde vatandaşlar, Blackpool yolunda yol kenarında bulunan bir aracın yandığını itfaiyeye haber verdi. Aracın içinde genç bir kadının yanmış cesedi bulundu. Telefon kayıtlarından yola çıkan polis, Stephen ve William'ı gözaltına aldı.

KREDİ KARTLARINI ÇALIP ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki adamın kadının arabasını ateşe vermeden genç kadının cesedini battaniyeye sarıp aracına taşıdıkları görüldü. İkilinin kadından zorla kredi kartı bilgilerini alarak alışveriş yaptıkları da belirtildi.

DİRİ DİRİ YAKIP SELFIE ÇEKTİLER

Olaydan sonra yapılan incelemede, kadının arabaya taşınırken henüz yaşadığı ve arabada diri diri yanarken iki adamın selfie çektikleri ortaya çıktı. Zanlılar mahkemede bir birlerinin suçladı. İki adam cinayeti kabul etmezlerken mahkemenin devam ettiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam ingiltere cinsel istismar

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