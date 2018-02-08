Tecavüz mağduru genç kız duruşmadan bir gün önce intihara teşebbüs etti

Mardin'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden tanışıp görüştüğü polisin iki defa tecavüzüne uğradığını iddia eden 21 yaşındaki genç kız intihara teşebbüs etti.

Çok sayıda hap alan genç kızın hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

Genç kızın, polis hakkında şikayetçi olduğu, Perşembe günü görülecek davanın dördüncü duruşmasına katılmak üzere Mardin'e geldiği öğrenildi.

21 yaşındaki M.B., bir süre önce Doğan Haber Ajansı'na verdiği röportajda, sosyal medya üzerinden tanıştığı 24 yaşındaki özel harekat polisi B.K. ile 9 Mayıs günü bir kafede buluştuklarını, buluşmadan sonra alkollü içecek aldıklarını ve aynı gece iki defa tecavüze uğradığını iddia etti.

Şikayetçi olmaması için bazı polislerin kendisini ikna etmeye çalıştığını iddia eden genç kız, tecavüzden birkaç gün sonra savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Savcılığın talebiyle Adli Tıp Kurumu'na sevkedildi, yapılan muayenede genç kızın tecavüze uğradığı kesinleşti.

DHA'nın yaptığı habere göre, ifadesi alınan polis B.K. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ancak sanık, mağdurun bekaretinin daha önce bozulduğu ihtimali ve olayın rıza dahilinde gerçekleşme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı, savcılık bu karara itiraz etti.