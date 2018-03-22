HABER

Tecavüz ve cinayetle suçlanan mülteciye müebbet hapis

22.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

Almanya'nın Freiburg kentinde bir üniversite öğrencisine tacavüz edip öldürmekten yargılanan mülteci Hüseyin K.

Tecavüz ve cinayetle suçlanan mülteciye müebbet hapis

müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Almanya'nın Freiburg kentinde 19 yaşındaki tıp öğrencisi Maria L.'nin öldürülmesi ile ilgili davada karar açıklandı.

Freiburg Eyalet Mahkemesi, zanlı Hüseyin K.'nin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, zanlının "ağır suç" işlediği bu nedenle de kendisine ceza indirimi uygulanamayacağı ve erken tahliyesinin mümkün olmadığı kararı verdi. Karar temyize de götürülemeyecek.

Hüseyin K. Ekim 2016'da Freiburg'da üniversite öğrencisi Maria L.'yi boğazını sıkarak bayılttıktan sonra defalarca tecavüz etmek ve sonra da nehre atarak ölümüne yol açmakla suçlanıyordu. Genç kadının ölüm nedeninin boğulma olduğu açıklanmıştı.

Yargıç Kathrin Schenk gerekçeli kararında, "Zanlı, kurbanı nehre attığı zaman yaşadığını biliyordu ve boğulacağını hesaba katarak hareket etti" ifadelerini kullandı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Hüseyin K. Eylül ayında suçunu kabul etti fakat olayın ayrıntılarına dair bilgi vermedi. Olayın yaşandığı tarihte 17 yaşında olduğu bilgisini veren Hüseyin K.'nin yaşı hazırlanan bilirkişi raporlarında 22 olarak tespit edilmişti.

Kasım 2015'te Almanya'ya giren Hüseyin K. resmi mercilere Afgan olduğu bilgisini vermişti. Hüseyin K.'nin Almanya'ya gelmeden önce 2013 yılından itibaren yaşadığı Yunanistan'ın Korfu adasında da bir kadına saldırmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, ancak "reşit olmadığı" gerekçesiyle erken tahliye edilmesinden sonra ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

DW,dpa/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var

Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Erdoğan'ın korumaları hakkında karar çıktı!

Erdoğan'ın korumaları hakkında karar çıktı!

Sinemada dehşet! Koltuğun arasına düşen telefonu alacakken…

Sinemada dehşet! Koltuğun arasına düşen telefonu alacakken…

Hastanede rezalet! Hastaya 'seks yapmak istiyorum' dedi

Hastanede rezalet! Hastaya 'seks yapmak istiyorum' dedi

Suudi Arabistan’dan çok çarpıcı karar

Suudi Arabistan’dan çok çarpıcı karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.