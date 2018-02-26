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Tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Weinstein'in şirketi iflas koruma başvurusu yaptı

26.02.2018 13:09 | Son Güncelleme

Cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan ABD'nin ünlü film yapımcılarından Harvey Weinstein'in şirketi Weinstein Company iflasa gideceğini açıkladı. New York savcılığı şirketi personeli Weinstein'dan koruyamamakla suçluyor.

Tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Weinstein'in şirketi iflas koruma başvurusu yaptı

ABD'nin ünlü film yapımcılarından Harvey Weinstein'in şirketi Weinstein Company iflasa koruma başvurusunda bulunacağını açıkladı. Weinstein tecavüz de dahil onlarca cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya.

Weinstein'in kurduğu film yapım şirketi varlıklarını bir yatırım grubuna satmak için görüşmeler yapıyordu.

New York savcılığı, Weinstein Şirketi'ne personelini Harvey Weinstein'dan koruyamadığı gerekçesiyle dava açınca satış görüşmeleri çöktü.

Hollywood'un ünlü isimleri de Weinstein'e suçlamalar yöneltiyor.

Weinstein şirketinin yönetim kurulu yazılı açıklamasında "Weinstein Şirketi varlıkları ve presonelin işlerini koruma umuduyla aktif satış sürecindeydi. Bu görüşmeler bir anlaşma imzalanmadan sona erdi" dedi.

Personele ölüm tehdidi

New York savcılığının açtığı kamu davasında Weinstein şirketi bünyesinde çalışan kadınlara cinsel tacizde bulunmak ve personeli sözlü olarak ölümle tehdit etmekle suçlanıyor.

Savcılık Weinstein'in erkek kardeşi Robert'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yöneticileri personele kötü muameleyi engellememekle suçluyor.

Weinstein'a karşı suçlamalar geçen yıl Ekim Ayında New York Times gazetesinin bir haberiyle ortaya çıkmıştı.

O tarihten bu yana Hollywood'un ünlü isimlerinin de bulunduğu 50 kadın Weinstein'i cinsel taciz, kötü muamele ve tecavüzle suçladı.

Suçlamaların ardından Weinstein'ın şirketinin yönetim kuruluyla ilişiği kesildi.

Hollywood'un en güçlü kişilerinden biri olan Weinstein sözkonusu cinsel ilişkilerin karşılıklı rızayla gerçekleştiğini ileri sürüyor.

Weinstein'a karşı suçlamalar sosyal medyada #SenDeAnlat (MeToo) etiketi altında taciz mağdurlarına ses veren uluslararası bir kampanyanın başlamasına neden olmuştu.

Tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Weinstein'in şirketi iflas koruma başvurusu yaptı

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