Tecavüzle Suçlanan Ünlü Yapımcı Weinstein Polise Teslim Oldu

Film yapımcısı Harvey Weinstein, hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları sonrasında New York'ta polise teslim oldu.

Hollywood'un en güçlü yapımcılarından olan Weinstein, 70'den fazla kadın sinema oyuncusu tarafından cinsel taciz ve cinsel saldırı iddialarıyla suçlanıyor.

İlk kez New York Times gazetesinde yayınlanan taciz iddiaları, “MeToo-Ben de Yaşadım” hareketinin başlamasına yol açtı. MeToo hareketi, sinemadan, siyasete farklı alanlarda çalışan yüzlerce kadının, önemli mevkilerde bulunan erkek yöneticilerin kendilerine yönelik cinsel tacizlerini kamuoyu önünde paylaşmalarına öncülük etti.

Weinstein, hakkındaki taciz iddialarını reddediyor ve kendisini suçlayan kadınlarla rızaları dışında bir ilişkide bulunmadığını söylüyor.

New York'taki polis karakoluna yerel saatle sabah 7.25’te teslim olan Weinstein'in bugün hakim karşısına çıkması ve kefaletle serbest kalması bekleniyor.

Weinstein'e yöneltilen suçlamaların arasında tecavüz de var.

Manhattan bölge savcılığı, suçlamaları yöneltmeden önce aylar süren bir soruşturma yaptı.