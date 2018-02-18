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Tehdit savurmuşlardı... 3 yabancı terörist öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2018 15:15 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG'ye katılan ve 3 hafta önce Afrin'e geçip Türkiye'ye karşı savaşacaklarına dair tehdit videosu paylaşan yabancı teröristlerden 3'ünün öldüğü iddia edildi. 3 YPG'li teröristten ikisinin Mehmetçiğin ilerlediği Afrin, birinin ise Deyrizor'da öldüğü duyuruldu.

Tehdit savurmuşlardı... 3 yabancı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 30 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614'e yükseldi.

Terör örgütü ise Fransa, İspanya ve Hollanda vatandaşı 3 YPG'li teröristin öldüğünü duyurdu.

Teröristlerden 2'sinin Afrin Cinderes, 1'inin Deyrior'da öldüğü iddia edildi.

Terör örgütüne yakın hesaplar, İspanyol Samuel Prada Leon ve Fransız Olivier Francois Jean Le Clainche’nin Afrin Cinderes’te, Hollandalı Heeger’in ise 12 Şubat’ta Deyrizor’da öldüğü yönünde paylaşımlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
YPG terörist Afrin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ateşi bol olsun inşallah
SURİYE SAVAŞI; ABD VE KATAR RECEBE GELEREK ESADI DEVİRELİM DER.ABD NİN AMACI KÜRT DEVLETİ KURMAKTIR.RECEBİN AMACI İSE ŞAM VE HALEBİ ALARAK YENİ OSMANLI DEVLETİNİ KURMAKTIR.RECEP OSMANLI DEVLETİNİ KURUP PADİŞAH VE HALİFE OLACAKTIR.TÜRKİYE ÜZERİNDEN SÜNNİ CİHATÇI TERÖRİSTLER VE SİLAHLARI GÖNDERİLİR.ESAD TAM YIKILACAKKEN ORTAYA RUSYA VE İRAN ÇIKAR.RECEBİN SÜNNİ CİHATÇI TERÖRİSTLERİ YENİLİR.ÖNCE HALEBE SONRA İDLİBE GERİ ÇEKİLİRLER.HALEP VE ŞAMI ALAMAYN RECEP AFRİN VE EL BAB TOPRAKLARINA KATIP MUZAFFER GAZİ BAŞKOMUTAN OLMAK İSTER.YENİ ATATÜK OLACAKTIR.
Ali imran suresi 185. ayet: Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam ve verilecektir. • Zalimler için yaşasın cehennem
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