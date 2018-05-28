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Tehlikeli gelişme! Rus jetleri İsrail uçaklarını engelledi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2018 15:12 | Son Güncelleme

Rus Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçakların, Lübnan hava sahasında İsrail uçaklarını engellediği bildirildi.

Tehlikeli gelişme! Rus jetleri İsrail uçaklarını engelledi

SU-34 tipi Rus savaş uçaklarının, Lübnan’ın Trablusşam kenti semalarında İsrail’e ait iki F-16’yı bu sabah engellediği duyuruldu. İsrail’in Times of Israel adlı haber sitesinde yer alan habere göre, iki ülke arasındaki koordinasyon bu sabah bozuldu.

İsrail'in en büyük televizyon kanallarından Hadashot da haberi doğruladı.

Arapça yayın yapan Al Masdar internet sitesi ise Rus uçaklarının aylardır ilk kez Lübnan’ın hava sahasına girdiğini duyurdu.

Ancak İsrail ve Rusya’dan henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan videolarda, Lübnan hava sahasındaki Rus uçakları gözükse de, İsrail’e ait uçaklar yer almadı.

İsrail uçakları, sık sık Lübnan hava sahasına girerek keşif yapıyor. İsrail’in Suriye topraklarındaki saldırılarının çoğu da buradan yapıldı.

Ay başında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgedeki operasyon kapasitelerini Moskova’nın azaltması için bir gerekçe göremediğini söylemişti.

Rusya’nın bölgedeki askeri güçlerini yoğunlaştırdığı 2015 Eylülünde Tel Aviv ve Moskova olası çatışma ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için bir diyalog mekanizması oluşturmuştu. Ancak askeri kaynaklar, ne İsrail’in ne de Rusya’nın Suriye’deki saldırılarından önce birbirlerine haber verdiğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
rus jetleri israil uçakları

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