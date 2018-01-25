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Tek bir film ülkeyi karıştırdı! Hindistan’da onlarca kişi gözaltında!

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 15:59 | Son Güncelleme 4 saat önce

Hindistan’da bir Hint kraliçesiyle, ülkesini fetheden Müslüman bir hükümdar arasında bir aşk sahnesi olduğu söylenen “Padmavati” adlı film tehditler altında ve yüksek güvenlik önlemleriyle bugün vizyona giriyor. Filmde böyle bir aşk sahnesinin olmadığı açıklamaları da protestocuları tatmin etmezken, filme karşı çıkan onlarca kişi gözaltına alındı.

Tek bir film ülkeyi karıştırdı! Hindistan’da onlarca kişi gözaltında!

Hindistan’da bir Hint kraliçesiyle, ülkesini fetheden Müslüman bir hükümdar arasında bir aşk sahnesi olduğu söylenen “Padmavati” adlı film tehditler altında ve yüksek güvenlik önlemleriyle bugün vizyona giriyor. Filmde böyle bir aşk sahnesinin olmadığı açıklamaları da protestocuları tatmin etmezken, filme karşı çıkan onlarca kişi gözaltına alındı.

Filmde konu edilen Hindu kraliçe, Hindistan’ın en büyük kast gruplarından Rajputüyesi. Rajput kadınları, film gösterime girerse kendilerini yakma tehdidinde bulundu. Başrol oynayan kadın oyuncu Deepika Padukone’ye ise ölüm tehditleri yağıyor. Bazıları kadın oyuncuyu öldürene büyük para ödülleri vaat ederken, daha önce de film ekibine yönelik saldırılar olmuş ve bazı çekim setleri tahrip edilmişti.

Bazı eyalet yönetimleri, filmin gösteriminin iptali için yüksek yargıya ve başbakana başvurdu. Ancak Yüksek Mahkeme, Gucerat, Racastan, Madhya Pradeş ve Haryana eyalet yönetimlerince filmin gösterimine yasak getiren kararı bozmuştu. Film Sertifikasyon Merkez Yönetim Kurulunca (CBFC) onaylanan film, bugün tartışmalar arasında gösterime giriyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hindistanda yapılan büyük bir asimilasyonun bariz göstergesi yani senelerce Babürler buraya göç etti ama hiç türk yok oylemi? Türkler Avrupa Anadolu kafkasyaya yayıladıkları gibi güney Pakistan ve Kuzey hindistana da yayıldılar sonraları İngilizler Osmanlı'nın buradaki Türkleri kendi çıkarları için kullanmasından korkup bunlara Mughal dedi en güçlü sensen dünya dili senin egemenliğinde ise sen ne dersen o olur. Hindistandaki müslüman topluluğun DNA karşılaştırmaları Uygur ile kazak ile bizden fazla uyuşuyor ama uyumaya devam
Faşist her yerde faşisttir kesinlikle ırkcı kürt faşist fetö cülerin parmağı var bu olaylar da
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