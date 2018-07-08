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Tekirdağ-Çorlu'da tren kazası: 'Çok sayıda yaralı var'

08.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yolcu treninin vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildiği bildirildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan bölgede "çok sayıda yaralı olduğunu" ancak arazinin çamurlu olması nedeniyle yardım için bölgeye araçların giremediğini açıkladı.

Tekirdağ-Çorlu'da tren kazası: 'Çok sayıda yaralı var'

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Sarılar köyü yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan bir yolcu treni, bazı vagonların raydan çıkması sonucu devrildi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, kazada "çok sayıda yaralı olduğunu" açıkladı.

Ceylan, arazinin çamurlu olması nedeniyle araçların bölgeye giremediğini söyledi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

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