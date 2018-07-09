HABER

Tekirdağ yakınlarındaki tren kazasında can kaybı 24'e yükseldi

09.07.2018 08:45 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Akdağ Tekirdağ yakınlarındaki tren kazasında 24 kişinin öldüğünü açıkladı.

Tekirdağ yakınlarındaki tren kazasında can kaybı 24'e yükseldi

338 kişinin yaralandığı kazaya aşırı yağışlar sebebiyle menfez ile ray arasındaki toprak kaymasının yol açtığı belirtildi.Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı arasında sefer yapmakta olan bir yolcu treninin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıkması sonucu en az 24 kişi yaşamını yitirdi, 338 kişi de yaralandı.

Pazar günü TSİ ile 17.00 sıralarında meydana gelen kazanın ardından 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Ancak bu sabah Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ açıklamasında kazada 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 338 kişinin yaralandığını, bunlardan 194 kişinin ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiğini, 124 yaralının tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yedi vagonundan altısı raydan çıkarak devrilen trende 362 yolcu ve 6 personel bulunuyordu.

Kazanın nedeni

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kazanın aşırı yağışlar sebebiyle menfez ile ray arasındaki toprak kayması sonucu meydana geldiğini söyledi. Akdağ, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın da titizlikle devam edeceğini sözlerine ekledi.

Akdağ ve Sağlık Bakanı Demircan ile kaza yerindeki incelemelerinin ardından birlikte açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da kazanın nasıl olduğuna dair teknik bilgiler verdi. Arslan, yılda bir kez yapılması gereken kontrollerin en son nisan ayında "yakın bir zamanda” yapıldığını belirtti. Bölgedeki aşırı yağışın "menfezde olağanüstü şişmeye” yol açtığını kaydeden Arslan, bu durumun "tren rayları ile menfez arasındaki malzemeyi götürmesi suretiyle orada bir boşluk” oluşturduğunu söyledi.

Kaza nasıl meydana geldi?

Bakan Arslan, "Tren yoldan geçerken hem raylar, hem traversler normal yoldaki gibi gözükmüş, su altında kalan kısmın boşluk oluşmasına rağmen tren makinistleri tarafından görülme şansı yok. Nitekim lokomotif hattan geçtikten sonra boşluk anlaşılabilmiş” şeklinde konuştu. Arslan, lokomotif ve birinci vagonun raylardan çıkmadan yola devam edebildiğini, diğer vagonların ise "menfezi geçmekle birlikte raydan çıkarak yan yattıklarını” söyledi.

Yayın yasağı kaldırıldı

Öte yandan, kazanın ardından getirilen geçici yayın yasağı kaldırıldı. RTÜK’ün internet sayfasından yapılan açıklamada, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarındaki kaza ile "geçici yayın yasağının Başbakanlıkça” kaldırıldığı duyuruldu. Yayın yasağı sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

DW/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...Bir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...
Erdoğan bugün yemin ediyorErdoğan bugün yemin ediyor
İngiltere'de Brexit Bakanı Davis istifa ettiİngiltere'de Brexit Bakanı Davis istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

İlginizi Çekebilir

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ŞEHİT MAAŞI BAĞLAYALIM.ALIŞTIK ZATEN ,GÜN GELECEK HERYER ŞEHİT.BU OLAYADA KİM VESİLE OLDUYSA PARASINI ONDAN KESELİM.GERÇİ KİMSE ÜZERİNE ALINMAZ AMA,TAKDİRİ İLAHİ DERLER YIRTARLAR.
Diğer Haberler
Ünlü iş adamından mahsur kalan çocuklara yardım eli

Ünlü iş adamından mahsur kalan çocuklara yardım eli

Sel ülkenin güneyini vurdu: En az 100 kişi öldü, kayıplar var

Sel ülkenin güneyini vurdu: En az 100 kişi öldü, kayıplar var

İngiltere'de Brexit Bakanı Davis istifa etti

İngiltere'de Brexit Bakanı Davis istifa etti

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı

Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz

Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz

Trump’tan New York Times ve Washington Post’a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

Trump’tan New York Times ve Washington Post’a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.