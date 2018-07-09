Tekirdağ yakınlarındaki tren kazasında can kaybı 24'e yükseldi

338 kişinin yaralandığı kazaya aşırı yağışlar sebebiyle menfez ile ray arasındaki toprak kaymasının yol açtığı belirtildi.Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı arasında sefer yapmakta olan bir yolcu treninin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıkması sonucu en az 24 kişi yaşamını yitirdi, 338 kişi de yaralandı.

Pazar günü TSİ ile 17.00 sıralarında meydana gelen kazanın ardından 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Ancak bu sabah Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ açıklamasında kazada 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 338 kişinin yaralandığını, bunlardan 194 kişinin ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiğini, 124 yaralının tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yedi vagonundan altısı raydan çıkarak devrilen trende 362 yolcu ve 6 personel bulunuyordu.

Kazanın nedeni

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kazanın aşırı yağışlar sebebiyle menfez ile ray arasındaki toprak kayması sonucu meydana geldiğini söyledi. Akdağ, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın da titizlikle devam edeceğini sözlerine ekledi.