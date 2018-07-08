Tekirdağ’da Tren Kazası

Tekirdağ’da Sarılar Köyü civarında Uzunköprü-İstanbul seferini yapmakta olan yolcu treninin vagonlarından bazıları raydan çıktı.

Trenin devrilmesi sonucu yaralananların ve can kayıplarının olduğu kaydediliyor.

Trenin 5 vagonunun devrildiği kaydediliyor.

Kaza bölgesine ambulans helikopterler gönderildi.

Trende yaklaşık 400 yolcunun olduğu da gelen bilgiler arasında.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, çok sayıda yaralının olduğunu, arazinin çamurlu olması nedeniyle paletli araçların bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Vagonların neden raydan çıktığı henüz netleşmiş değil.

