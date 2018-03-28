Teknoloji Bağımlılığı İle Mücadelede Diyanet Devrede

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamına, teknoloji bağımlılığı da alındı. Cami ve okullarda bağımlılığın zararlarını anlatan uzmanlar, teknolojinin hastalık derecesindeki zararlarına da vurgu yapıyor.
Diyarbakır’da İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Dairesi, alkol ve uyuşturucu madde ile diğer bağımlılıklarla mücadeleyi anlatacak koordinatörleri Diyarbakır’da topladı. Toplantıda madde bağımlılığı ve mücadele yöntemleri uzmanları tarafından detaylı bir şekilde anlatıldı.
Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü adına katılan uzmanlardan Seher Polat, teknoloji bağımlılığına da dikkat çekti. Polat, “Teknoloji üretim noktasında ilerleyen ülkelerin teknoloji kullanma noktasında ilk 10 sırada değil. Türkiye teknolojiyi kullanma noktasında hızlı bir şekilde bir bağımlılığa giden süreçte. Özellikle çocukların teknolojiyi kontrolsüz kullanmaları ciddi manada fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara neden oluyor. Ebeveynlerin bu anlamda çok ciddi manada medya okuryazarlığı noktasında kendilerini geliştirmeleri gerekiyor” dedi.
Peki teknoloji bağımlılığı mücadele kapsamına alınacak kadar ciddi boyutta mı? Diyarbakır İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü ve bağımlılıklarla mücadele amacıyla kurulan Yeşil Yıldız Derneği Genel Başkanı Yahya Öğer, teknoloji bağımlılığının artık bütün dünyada kabul gördüğünü söyledi. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Öğer, teknoloji bağımlılığını da kumar, alkol, madde ve tütün bağımlılığı gibi değerlendirerek, “Teknoloji artık maalesef bağımlılık olarak kabul edilmeye başlandı. Sadece bizde değil dünyada hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Amerika Psikiyatri Derneği tarafından hazırlana kitapta modülü bile var. Yani kriterleri nedir, sebep, sonuç ilişkileri anlatılıyor. İnsanlar ciddi manada teknolojiyi ihtiyaçtan, çok hastalık haline getirip kullanmaya başladılar. Teknoloji bağımlılığı, üreten ülkelerde daha az olduğu ama diğer ülkelerde, içinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerde teknolojinin hızlı şekilde kullanımına gidildiği, bunun yersiz ve zamansız, ihtiyaç dışı kullanım olduğuna artık inanmaya başladık” diye konuştu.
Özellikle eğitimcilere ve ebeveynlere önemli görevler düştüğünü hatırlatan Öğer, “Eğitim camiasına ve ebeveynlere ciddi görevler düşmekte. Akıllı telefon ve internetle birlikte yozlaşan, hantallaşan, gelecekle ilgili endişesi olmayan, kaygı duymayan, sanalla gerçek hayatı birbirine karıştıran bir toplulukla karşı karşıya kalmaya başladık. Çocuklar bile yolda yürürken ellerinde telefonla ya direğe çarpma, havuza düşme, trafik kazalarına sebebiyet vermektedir. Baktığınızda özellikle Avrupa ve ilerleyen ülkelerde özellikle üç yaşına kadar hiçbir teknolojik aletin kullanılmadığına şahit oluyoruz. Bölgemizde ve Türkiye’de teknoloji çocuk için yemek yeme aracı oldu, susturma aracı oldu, çocuğu oyalama aracı olarak önümüze çıktı. Yerinde ve zamanında kullanılmayan teknoloji, ruhsal ve fiziksel olarak ciddi hastalıklara yol açıyor. Bağımlılık yapabiliyor. Denetimsiz bir teknoloji sigara, madde, alkol kullanımı, sanal kumarı hızlandırmaya başladı” ifadelerini kullandı.
Müftülük Bağımlılıkla Mücadele koordinatörleri, şimdiye kadar 70 cami ve 100’ü aşkın okulda, madde kullanımının zararlarını anlattı. Bu konuşmalar sırasında teknoloji bağımlılığına da vurgu yapıldı. Öğer, teknoloji bağımlılığının cami ve okullarda da anlatıldığını belirterek, “Bu diğer bağımlılıklarla birlikte ele alınmalı, önlenmeli ve insanlarla çok ciddi medya okuryazarlığı aşılanmalı kaidesi üzerinde duruldu. Madde bağımlılığı için gittiğimiz okullarda yaşlarını göz önünde bulundurarak, çocuklara teknoloji kullanmanın önemini ama aşırı derecede kullanmanın zararlarını, ebeveynlerin denetimi dışında kullanımın sıkıntıların anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklardan ziyade ebeveynlerin gözden geçirilmesi lazım. Yakın bir tarihte işin uzmanlarını hocaları çağırarak ya çalışta ya da konferans yapmayı düşünüyoruz. Gittiğimiz camilerde bire bir anlatmıyoruz ama vurgu yapıyoruz.İlerleyen zamanlarda medya okuryazarlığı çalışmaları kapsamında ikinci format olarak bunu anlatacağız” dedi.
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