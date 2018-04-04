Amerikan Nüfus Sayım Dairesi'ne göre Teksas, Amerika'nın en hızlı büyüyen eyaleti olmaya devam ediyor.
Nüfus Sayım Dairesi’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre 1 Temmuz 2016 ve 1 Temmuz 2017 tarihleri arasında Amerika'nın en hızlı büyüyen on ilçesinden altısı Teksas'ta.
Buna göre geçen yıl 146 bin kişinin yerleştiği Dallas-Fort Worth-Arlington bölgesi, Amerika'da nüfusu en hızlı artan bölge oldu.
Amerikan Nüfus Sayım Dairesi'nden demografi uzmanı Molly Cromwell, ”Tarihi açıdan baktığımızda Dallas ve civarı, hem yerli hem de yabancı göç alan en cazip bölgelerin başında geliyor. Amerika'daki diğer büyük kentlerse çoğunlukla yabancı göç alıyor ve bu kentler, yerel nüfusun çoğalmasıyla büyüyor” diyor.
Daire, hızlı büyüyen bölgelerde nüfus artışına katkıda bulunan en önemli etkenin iç göç olduğunu bildiriyor.
Texas Üniversitesi'nden demografi uzmanı Lloyd Potter'a göre birçoklarını Teksas'a yerleşmeye iten en büyük nedenlerden biri Teksas'taki barınma ve konut maliyetlerinin diğer eyaletlere kıyasla daha düşük, eyalet ekonomisininse daha dayanıklı olması. Uzman, ”Petrol ve doğalgaz üretimi Texas ekonomisinin kilit unsurları olmaya devam ediyor. Ancak bilgi teknolojisi, imalat ve biyotıp gibi sektörler de istihdamı arttıran etkenler arasında” şeklinde konuşuyor.
İstihdam ve ucuz konutun yanısıra Teksas, eyalet gelir vergisi almayan yedi eyaletten biri.
Uzmanlar, hızı azalsa bile Teksas'ın büyümeye devam etmesini öngörüyor.
Lloyd Potter, ”Amerikan Nüfus Sayım Dairesi'nin son tahminleri, büyüme eğiliminin devam edeceğini gösteriyor. Bu eğilim, eyaletteki büyük kentlerde nüfus yoğunluğunun artmasına yol açacak” diyor.
İç göç, Teksas'ın büyümesine katkıda bulunan en önemli etken olsa da eyaletin son yıllarda aldığı uluslararası göç de artıyor. Potter, Teksas'a yerleşen yabancıların geçmişe oranla daha farklı ülkelerden geldiklerini kaydediyor.
Potter, ”Teksas'a yerleşen yabancıların büyük çoğunluğunun Uzakdoğu ülkelerinden geldiğini gözlemledik. Teksas'ta yaşamaya başlayan Latin Amerika kökenlilerin sayısıysa azalıyor. Dış göç, sadece Teksas'taki metropollerin boyutunu değil, aynı zamanda bu büyük kentlerdeki nüfus çeşitliliğini de arttıracak” diyor.
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