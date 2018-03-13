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Teksas’ta bir bombalı paket saldırısı daha: Ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2018 00:00 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde 2 Mart’ta bir eve gönderilen bombalı paketin ardından aynı bölgede başka bir eve daha gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde 2 Mart’ta evine gönderilen bombalı paketin patlatılması sonucu hayatını kaybeden 39 yaşındaki şahıstan sonra bugün yine bir eve bombalı paket gönderildi. Eve gönderilen paketin patlatılması sonucu 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, bir kadın da yaralandı.

NEFRET SALDIRISI ŞÜPHESİ

Polis Şefi Brian Manley, iki saldırının birbiriyle bağlantılı olma ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, "Saldırılar yöntem olarak göz ardı edilemeyecek benzerlikler taşıyor” dedi. Her iki saldırıda da kullanılan paketlerin gece kapının önüne bırakıldığını söyleyen Manley, paketlerin herhangi bir posta veya kurye hizmeti ile gönderilmediğini, her iki saldırının kurbanlarının da Afrikalı-Amerikalı kökenli olmasından dolayı ırkçılık ve nefret saldırıları olabileceğini açıkladı. Manley, federal soruşturmanın ATF-Alkol, Tütün, Silah ve Patlayıcılar Bürosu öncülüğünde yapıldığını sözlerine ekledi.

Saldırıları araştıran Federal Soruşturma Bürosu (FBI) San Antonio Bölge Sözcüsü Michelle Lee ise, “FBI, her iki saldırıyı da inceliyor ancak ana soruşturmayı şu an polis yürütüyor” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Teksas Bombalı Paket nefret saldırısı

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