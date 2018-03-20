Teksas'ta Bir Patlama Daha

Teksas eyaletinin San Antonio kentinde kargo dağıtım firması FedEx’in deposunda bir paket içindeki bomba patladı. Yetkililer, bu bombanın, Austin kentinde ardı ardına yaşanan patlamalarla bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

San Antonio’daki patlamada bir kişi yaralandı. Federal Soruşturma Bürosu FBI ajanları olay yerinde incelemeleri sürdürüyor.

Patlayan paketin teslimat adresinin, diğer patlamaların yaşandığı Austin kenti olduğu hakkında bilgiler var.

Pazar günü Austin’de yaşanan dördüncü patlamanın gizli bomba düzeneğiyle meydana geldiği belirtildi. Polis bu ay içinde kentin farklı bölgelerinde üç kez gerçekleşen patlamalarla sonuncusu arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

Austin’de ilk patlama 2 Mart’ta kentin kuzey doğusundaki bir evde paket içindeki bombanın patlamasıyla meydana gelmişti. 39 yaşında bir erkek patlamada hayatını kaybetmişti. 12 Mart’ta ise kentin daha güneyinde iki paket bombanın patlamasıyla 17 yaşında bir genç ölmüş, gencin annesi ve 75 yaşındaki başka bir kadın ise yaralanmıştı. Üçüncü patlamada ise 20’li yaşlarında iki erkek yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını aktarmıştı.

Polis, üç patlamanın da birbiriyle bağlantılı olduğunun sanıldığını bildirdi. Polis, bomba içeren paketlerin kurye ya da kargoyla ulaştırılmadığını ancak gece vakti evlerin kapısına bırakıldığını sanıyor.