Teksas’ta Nedeni Bilinmeyen Dördüncü Patlama

Teksas eyaletinin başkenti Austin’de pazar akşamı yerel saatle 8.30’da meydana gelen patlama iki kişin yaralanmasına neden oldu. Polis, Travis Country olarak bilinen mahallenin sakinlerine evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.
Patlamaya neyin neden olduğu henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak patlamanın gizli bomba düzeneğiyle meydana geldiği sanılıyor. Polis bu ay içinde kentin farklı bölgelerinde üç kez gerçekleşen patlamalarla sonuncusu arasındaki bağlantıyı araştırıyor.
Polis şefi Brian Manley, patlamaya bir cihazın neden olmuş olabileceğini kaydetti ve bölge sakinlerine bilmedikleri paketleri açmamaları uyarısında bulundu.
‘Bubi tuzağı olabilir’
Manley daha sonra yaptığı açıklamada ise patlamanın bubi tuzağıyla etkileşime geçen bir patlayıcı cihaz ile meydana gelmiş olabileceğini kaydetti. Manley, patlamanın bir kişinin patlayıcıya bağlı gizli bir tele takılması, tekmelemesi, dokunması ya da benzer bir temasta bulunmasıyla meydana gelmiş olabileceğini kaydetti.
Manley, yetkililerin bölgede ele geçirilen şüpheli bir sırt çantasını incelediklerini de kaydetti.
Polis yolları kapattı
Polis, tüm yolları kapatarak ve barikatları genişleterek mahalledeki yerleşim yerlerini ablukaya aldı. Gün ağarmadan önce Austin polisi tarafından kent sakinlerinin cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajında evlerinde kalmaları ve acil durum halinde 911’i aramaları istendi. Austin okulları, servis araçlarının yolların kapalı olması nedeniyle Travis County mahallesine uğramayacağını, bu durumdan kaynaklanan gecikmelerin kabul edileceğini bildirdi.
Bu, Austin’de üç haftadan kısa sürede gerçekleşen dördüncü patlama oldu. Önceki patlamada 20’li yaşlarında iki erkek yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını aktarmıştı.
İlk patlama ise 2 Mart’ta Austin’in kuzey doğusundaki bir evde paket içindeki bombanın patlamasıyla meydana gelmişti. 39 yaşında bir erkek patlamada hayatını kaybetmişti. 12 Mart’ta ise kentin daha güneyinde iki paket bombanın patlamasıyla 17 yaşında bir genç ölmüş, gencin annesi ve 75 yaşındaki başka bir kadın ise yaralanmıştı.
Polis, üç patlamanın da birbiriyle bağlantılı olduğunun sanıldığını bildirdi. Polis, bomba içeren paketlerin kurye ya da kargoyla ulaştırılmadığını ancak gece vakti evlerin kapısına bırakıldığını sanıyor.
‘Nefret suçu olabilir’
Polis Şefi Manley, kurbanların hepsinin siyah veya hispanik kökenli olması nedeniyle saldırıların nefret suçu olabileceğini söylemişti. Ancak polis artık saldırının nedeni olabilecek hiçbir seçeneğin gözardı edilmeyeceğini söylüyor.
Polis son olarak ilk üç patlamanın sorumlusunu yakalamaya yardım edecek bilgileri verecek kişiler için 115 bin dolar ödül koydu.
Pazar günü ayrıca Austin’e yüzbinlerce kişi çeken By Southwest müzik festivalinin son günü ve birçok okul için bahar tatilinin sonuydu.
Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali
Suudi Arabistan'dan tarihi karar! Kadınların 'çarşaf giyme' zorunluluğu kalkıyor
Çekya'dan skandal Salih Müslim kararı!
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum