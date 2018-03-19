Teksas’ta Nedeni Bilinmeyen Dördüncü Patlama

Teksas eyaletinin başkenti Austin’de pazar akşamı yerel saatle 8.30’da meydana gelen patlama iki kişin yaralanmasına neden oldu. Polis, Travis Country olarak bilinen mahallenin sakinlerine evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.

Patlamaya neyin neden olduğu henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak patlamanın gizli bomba düzeneğiyle meydana geldiği sanılıyor. Polis bu ay içinde kentin farklı bölgelerinde üç kez gerçekleşen patlamalarla sonuncusu arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

Polis şefi Brian Manley, patlamaya bir cihazın neden olmuş olabileceğini kaydetti ve bölge sakinlerine bilmedikleri paketleri açmamaları uyarısında bulundu.

‘Bubi tuzağı olabilir’

Manley daha sonra yaptığı açıklamada ise patlamanın bubi tuzağıyla etkileşime geçen bir patlayıcı cihaz ile meydana gelmiş olabileceğini kaydetti. Manley, patlamanın bir kişinin patlayıcıya bağlı gizli bir tele takılması, tekmelemesi, dokunması ya da benzer bir temasta bulunmasıyla meydana gelmiş olabileceğini kaydetti.

Manley, yetkililerin bölgede ele geçirilen şüpheli bir sırt çantasını incelediklerini de kaydetti.