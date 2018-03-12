Teksas’ta Şüpheli Paketlerle Siyahlar mı Hedef Alınıyor?

Amerika’nın Teksas eyaletinin Austin kentinde bu ay içerisinde biri 11 Mart günü olmak üzere iki kez bombalı paket saldırısı düzenlendi. Bu sabahki olayda 17 yaşında bir genç yaşamını yitirirken, bir kadın da yaralandı. Daha önceki diğer patlamada da 39 yaşında bir erkek hayatını kaybetmişti.

Soruşturma yürüten yetkililer, iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu belirtirken, tüm kurbanların siyah olması nedeniyle saldırıların ırkçı nitelik taşıdığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis müdürü Brian Manley’nin Pazartesi günkü saldırıyla 2 Mart’taki saldırı arasında bağlantı kurduğu basın toplantısından kısa süre sonra, bir saldırı daha meydana geldi. Bu saldırıda da 70 yaşında bir kadın ağır yaralandı. Ancak son saldırının da bombalı paketle düzenlenip-düzenlenmediği ve kurbanın yine siyahi olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Patlamalar, müzik, film ve teknoloji festivali için yüz binlerce ziyaretçinin kente akın ettiği bir zamana denk geldi. Yetkililer, halka, beklemedikleri bir paket almaları halinde hemen polisi aramaları çağrısında bulundu. Patlamaların festival alanından uzakta bölgelerde olduğu bilgisi verildi.

Manley, 2 Mart’taki ve bugünkü olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren benzerlikler taşıdığını, her iki olayda da paketlerin gece vakti kurbanların kapı önüne bırakıldığını, herhangi bir dağıtım ya da posta şirketi tarafından teslim edilmediğini söyledi.

Manley, saldırıların nedeninin henüz tespit edilemediğini ancak kurbanların siyah oldukları hedef alınmış olmalarının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.