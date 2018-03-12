HABER

Teksas’ta Şüpheli Paketlerle Siyahlar mı Hedef Alınıyor?

12.03.2018 22:54 | Son Güncelleme

Austin kentinde bu ay içerisinde biri 11 Mart günü olmak üzere iki kez bombalı paket saldırısı düzenlendi. Yetkililer, iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu belirtirken, tüm kurbanların siyah olması nedeniyle saldırıların ırkçı nitelik taşıdığı ihtimali üzerinde duruluyor

Teksas’ta Şüpheli Paketlerle Siyahlar mı Hedef Alınıyor?

Amerika’nın Teksas eyaletinin Austin kentinde bu ay içerisinde biri 11 Mart günü olmak üzere iki kez bombalı paket saldırısı düzenlendi. Bu sabahki olayda 17 yaşında bir genç yaşamını yitirirken, bir kadın da yaralandı. Daha önceki diğer patlamada da 39 yaşında bir erkek hayatını kaybetmişti.

Soruşturma yürüten yetkililer, iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu belirtirken, tüm kurbanların siyah olması nedeniyle saldırıların ırkçı nitelik taşıdığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis müdürü Brian Manley’nin Pazartesi günkü saldırıyla 2 Mart’taki saldırı arasında bağlantı kurduğu basın toplantısından kısa süre sonra, bir saldırı daha meydana geldi. Bu saldırıda da 70 yaşında bir kadın ağır yaralandı. Ancak son saldırının da bombalı paketle düzenlenip-düzenlenmediği ve kurbanın yine siyahi olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Patlamalar, müzik, film ve teknoloji festivali için yüz binlerce ziyaretçinin kente akın ettiği bir zamana denk geldi. Yetkililer, halka, beklemedikleri bir paket almaları halinde hemen polisi aramaları çağrısında bulundu. Patlamaların festival alanından uzakta bölgelerde olduğu bilgisi verildi.

Manley, 2 Mart’taki ve bugünkü olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren benzerlikler taşıdığını, her iki olayda da paketlerin gece vakti kurbanların kapı önüne bırakıldığını, herhangi bir dağıtım ya da posta şirketi tarafından teslim edilmediğini söyledi.

Manley, saldırıların nedeninin henüz tespit edilemediğini ancak kurbanların siyah oldukları hedef alınmış olmalarının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
Ve Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktadaVe Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktada
Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz! Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üstsüz kadın fotoğraflarına son

Üstsüz kadın fotoğraflarına son

Kuzey Irak Toparlanmaya Çalışıyor

Kuzey Irak Toparlanmaya Çalışıyor

Teksas’ta bir bombalı paket saldırısı daha: Ölü ve yaralı var

Teksas’ta bir bombalı paket saldırısı daha: Ölü ve yaralı var

Sosyal medyada ''Uber'' tepkisi

Sosyal medyada ''Uber'' tepkisi

TBMM Seçim İttifakı Kanun Teklifini Tartışıyor

TBMM Seçim İttifakı Kanun Teklifini Tartışıyor

Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!

Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.