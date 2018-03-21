Teksas'taki Bombalı Paket Şüphelisi Son Bombayı Aracında Patlattı

Teksas’ta bir süredir çeşitli adreslere yollanan bombalı paketleri gönderdiğinden şüphelenilen kişinin Çarşamba sabah erken saatlerde, kendisine ait otomobildeki patlama sonucu öldüğü bildirildi.
Austin polis yetkilisi Brian Manley, 24 yaşında olduğu belirtilen kişinin Teksas’ta son 19 gün içinde yaşanan beş ayrı bombalı paket saldırısının sorumlusu olduğundan emin olduklarını söyledi. Şüphelinin Austin yakınlarında bir otelde tespit edilen otomobiliyle kaçtığı, daha sonra aracın içindeki patlayıcıları patlatarak kendini öldürdüğü sanılıyor.
Polis yetkilisi ilki Teksas’ın başkenti Austin’de siyah Amerikalı bir kişinin adresine yollanan, son olarak San Antonio kentindeki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde patlayan beş ayrı bombalı paketi gönderen kişinin 24 yaşındaki beyaz Amerikalı olduğunu düşündüklerini açıkladı.
Saldırganın, içinde patlayıcıların bulunduğu otomobiliyle bir başka bombalı paket saldırısı düzenlemek için yola çıkıp-çıkmadığı henüz bilinmiyor.
Saldırıların nedeni ve saldırganın yalnız hareket edip-etmediği hakkında ha henüz bilgi yok.
Teksas’ta bir otobanda yol kenarında yaşanan son patlamada, saldırgana müdahale için silahını ateşleyen bir polis memuru hafif yaralandı.
Başkan Donald Trump haberi Twitter’dan “Austin bombalı saldırı şüphelisi öldü. Polis kuvvetleri harika iş çıkardı” sözleriyle yorumladı.
Teksas’daki son saldırı Salı günü San Antonio kentinde bir kargo dağıtım firmasının deposunda bir paket içindeki bombanın patlaması sonucu yaşanmıştı. Yetkililer, bu bombanın, Austin kentinde ardı ardına yaşanan patlamalarla bir bağlantısı olup-olmadığını araştırınca, paketin Austin’de bir adresten gönderildiği bilgisine ulaşmıştı.
Austin havaalanı yakınlarında Pazar günü incelenen iki şüpheli pakette de patlayıcılar ele geçirilmişti.
Austin’de ilk patlama 2 Mart’ta kentin kuzey doğusundaki bir evde paket içindeki bombanın patlamasıyla meydana gelmişti. 39 yaşında bir erkek patlamada hayatını kaybetmişti. 12 Mart’ta ise kentin daha güneyinde iki paket bombanın patlamasıyla 17 yaşında bir genç ölmüş, gencin annesi ve 75 yaşındaki başka bir kadın ise ağır yaralanmıştı. Üçüncü patlamada ise 20’li yaşlarında iki erkek yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını aktarmıştı.
İlk üç patlamanın hedefinde siyah Amerikalılar’ın olması nedeniyle, saldırıların bir nefret suçu olup-olmadığıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!
Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti
SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Cinsel organını bile dövmeyle kaplattı! Son hali inanılmaz
ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum