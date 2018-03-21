Teksas'taki Bombalı Paket Şüphelisi Son Bombayı Aracında Patlattı

Teksas’ta bir süredir çeşitli adreslere yollanan bombalı paketleri gönderdiğinden şüphelenilen kişinin Çarşamba sabah erken saatlerde, kendisine ait otomobildeki patlama sonucu öldüğü bildirildi.

Austin polis yetkilisi Brian Manley, 24 yaşında olduğu belirtilen kişinin Teksas’ta son 19 gün içinde yaşanan beş ayrı bombalı paket saldırısının sorumlusu olduğundan emin olduklarını söyledi. Şüphelinin Austin yakınlarında bir otelde tespit edilen otomobiliyle kaçtığı, daha sonra aracın içindeki patlayıcıları patlatarak kendini öldürdüğü sanılıyor.

Polis yetkilisi ilki Teksas’ın başkenti Austin’de siyah Amerikalı bir kişinin adresine yollanan, son olarak San Antonio kentindeki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde patlayan beş ayrı bombalı paketi gönderen kişinin 24 yaşındaki beyaz Amerikalı olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Saldırganın, içinde patlayıcıların bulunduğu otomobiliyle bir başka bombalı paket saldırısı düzenlemek için yola çıkıp-çıkmadığı henüz bilinmiyor.

Saldırıların nedeni ve saldırganın yalnız hareket edip-etmediği hakkında ha henüz bilgi yok.