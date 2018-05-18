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Teksas’taki lisede silahlı saldırı: En az sekiz ölü

18.05.2018 20:22 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir lisedeki silahlı saldırıda en az sekiz kişi hayatını kaybetti.

Teksas’taki lisede silahlı saldırı: En az sekiz ölü

ABD Başkanı Trump, olayla ilgili yaptığı açıklamada okulların güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ifade etti.ABD'nin Teksas eyaletinde Houston yakınlarındaki Sante Fe Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda çoğu öğrenci en az sekiz kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın gerçekleştiği Harris County'nin şerifi Ed Gonzalez, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını, bir diğerinin de tutuklandığını söyledi. Şüphelilerin ikisinin de okulun öğrencilerinden oldukları tahmin ediliyor.

Gonzalez, sabah saat 8 sularında, derslerin başlamasının hemen ardından gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının sekiz ila 10 arasında olduğunu ifade etti. Şerif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada olay yerinde kontrolün sağlandığını ve yaralıların tedavi altına alındığı belirtti.

Trump: Okulların güvenliğini sağlama konusunda kararlıyız

Saldırıya ilişkin üzüntüsünü ifade eden ABD Başkanı Donald Trump olayın ardından attığı tweet'te, "Gelen ilk haberler iyi görünmüyor. Tanrı hepimizi korusun” ifadelerini kullandı.

Yaşananları "korkunç” olarak nitelendiren Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise federal ve yerel yetkililerin olayla ilgili incelemelerde bulunduğunu söyledi. ABD Başkanı, "Ülkemizde (bu tür olaylar) çok uzun zamandır oluyor. Yönetimim öğrencilerimizi korumak, okullarımızın güvenliğini sağlamak ve kendileri ve etrafındakiler için tehdit oluşturanların silahlardan uzak tutulması için elindeki tüm yetkiyi kullanma konusunda kararlıdır” diye konuştu.

dpa,rtr/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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