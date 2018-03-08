Telefonundan cinsel ilişkiyi izleyen oğlunun elini kesti!

Muhammed Qayyum Qureshi isimli 45 yaşındaki Hintli vatandaş cep telefonundan oğlunun sürekli cinsel içerikli film izlemesinin önüne geçemeyince çareyi oğlunun elini kesmekte buldu.
BİLEĞİNDEN İTİBAREN ELİNİ KESTİ
Mesleğinin kasaplık olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Muhammed Qayyum Qureshi, 18 yaşındaki oğlunun elinden cep telefonunu almaya çalışırken tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra baba – oğul arasında kavgaya dönüşünce acımasız adam kaptığı bir bıçakla oğlunun elini bileğinden itibaren kesti.
CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN YARGILANACAK
Cani baba daha sonra polise giderek teslim oldu ve oğlunun elini kestiğini itiraf etti. Dört çocuk babası adam tutuklandı. Babanın cinayete teşebbüsten yargılanacağı öğrenildi.
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