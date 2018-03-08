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Telefonundan cinsel ilişkiyi izleyen oğlunun elini kesti!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Hindistan'da kasaplık yapan baba, cinsel içerikli filmlere olan bağımlılığı yüzünden çıkan tartışmada 18 yaşındaki oğlunun elini bıçakla kesti.

Telefonundan cinsel ilişkiyi izleyen oğlunun elini kesti!

Muhammed Qayyum Qureshi isimli 45 yaşındaki Hintli vatandaş cep telefonundan oğlunun sürekli cinsel içerikli film izlemesinin önüne geçemeyince çareyi oğlunun elini kesmekte buldu.

BİLEĞİNDEN İTİBAREN ELİNİ KESTİ

Mesleğinin kasaplık olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Muhammed Qayyum Qureshi, 18 yaşındaki oğlunun elinden cep telefonunu almaya çalışırken tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra baba – oğul arasında kavgaya dönüşünce acımasız adam kaptığı bir bıçakla oğlunun elini bileğinden itibaren kesti.

CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN YARGILANACAK

Cani baba daha sonra polise giderek teslim oldu ve oğlunun elini kestiğini itiraf etti. Dört çocuk babası adam tutuklandı. Babanın cinayete teşebbüsten yargılanacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Hindistan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dua et elini kesmiş..adam ya şeyini kesseydi..
Kendi çocuğuna insanlıktan uzak diğerlerine kim bilir ne yapar ..Benim görüşüm en ağır cezalar kendi çocuğuna veya anneye babaya yapılan şiddet içerikli suçlara olmalı
kasapların merhamet duygusu yoktur.
inci tayfa ya duyrulur
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