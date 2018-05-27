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Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

İçerisinde ilişki esnasında çektiği uygunsuz videolarının bulunduğu telefonu bozulduğu için tamire veren genç kadının videoları telefon tamircisi tarafından çalındı.

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Keely Hightower, içerisinde ilişki esnasında çektiği uygunsuz videoların bulunduğu telefonu tamire verince başına gelmeyen kalmadı.

UYGUNSUZ VİDEOLARI KENDİNE MAİL ATTI

Genç kadın mağazaya götürdüğü telefonun tamir süresinin çok uzun sürdüğünü, daha sonra maillerine bakarken gönderilenler kısmında kendi videosunun tanımadığı bir isme mail atıldığını fark ettiğini söyledi. Mail adresindeki isme bakan kadın, bunun Florida'daki Pinellas Park'ta bulunan telefon mağazasında çalışan Roberto Sanchez Ramos olduğunu öğrendi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Firmanın 26 yaşındaki çalışanı Roberto Sanchez Ramos, suçlamaları reddetse de attığı e-mail'in bulunmasıyla kendini ele verdi. Oldukça endişelenen kadın videonun nereye gittiğini bilmek istediğini, kendisinin bunu halka sunmak için çekmediğini söylerken, polis, kadının şikayetiyle yakalanan adamın 6 ay hapis cezası ile yargılanacağı açıkladı.

MAİL

VİDEOLARA NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Roberto Sanchez Ramos'un daha önce de siber suçlar yüzünden başının derde girdiği ortaya çıktı. Çalınan cinsel içerikli videonun akıbeti ise hala bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
TELEFON tamir ingiltere kadın Roberto Sanchez Ramos

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