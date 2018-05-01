Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü

Moskova’da bulunan Saharova Caddesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli bilgileri Rusya Federal Güvenlik Servisiyle (FSB) paylaşmadığı gerekçesiyle Telegram’ın yasaklanmasına tepki gösterdi.

Rusya Liberteryen Partisi tarafından organize edilen, "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu ünlü Rus muhalif Aleksey Navalnıy’nın da katıldığı gösteride, Rus hükümeti ve Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) aleyhine sloganlar atıldı.

Protesto gösterisine katılanlar, aynı zamanda Telegram’ın logosu da olan çeşitli boyutlardaki kağıttan uçakları da gökyüzüne fırlattı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram’ın toplam 200 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor.

