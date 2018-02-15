HABER

Telegraph köşe yazarı: İngiltere Türkiye gibi AB ile Gümrük Birliği anlaşması yapmamalı

15.02.2018 09:51 | Son Güncelleme

The Daily Telegraph köşe yazarı Nick Timothy, Türkiye'nin Gümrük Birliği nedeniyle AB ile masaya oturduğunda ticaret konusunda elinde koz olmadığını savundu. Timothy, bu nedenle İngiltere'nin Gümrük Birliği seçeneğini tercih etmemesi gerektiğini yazdı.

Telegraph köşe yazarı: İngiltere Türkiye gibi AB ile Gümrük Birliği anlaşması yapmamalı

The Daily Telegraph gazetesinin köşe yazarı Nick Timothy, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından Türkiye ile olduğu gibi bir Gümrük Birliği anlaşmasının yapılmaması gerektiğini yazdı.

Timothy, bugün yayınlanan köşe yazısında Monaco dışında AB üyesi olmayan hiçbir ülkenin Gümrük Birliği'ne taraf olmadığını belirten Timothy, Norveç'in de Ortak Pazar'a dahil olduğunu anımsattı.

Timothy, Türkiye'nin durumunu ise şu satırlarla değerlendirdi:

"Türkiye'nin AB ile kısmi bir Gümrük Birliği bulunuyor. Bu, Ankara'nın Avrupa Birliği bir ülke ile serbest ticaret anlaşması (STA) yapmadan hiçbir ülke ile STA yapamaması anlamına geliyor.

"AB diplomatları STA imzaladıkları ülkenin hem AB hem Türkiye pazarına erişimini sağlarken, Türkiye'nin o ülke pazarına erişimi anlaşmada yer almıyor.

"Bu yüzden Ankara AB'nin STA imzaladığı bir ülke ile masaya oturduğunda elinde hiçbir koz olmuyor.

"AB'nin STA imzaladığı Cezayir, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerle Türkiye'nin STA imzalayamamasının nedeni bu."

Nick Timothy, İngiltere'nin başına da aynı şeyin gelmemesi için Gümrük Birliği'ne üye olmaması gerektiğini, bunun yerine Avrupa Birliği ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalamanın en doğru yöntem olacağını savundu.

Telegraph köşe yazarı: İngiltere Türkiye gibi AB ile Gümrük Birliği anlaşması yapmamalı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası tekrar erişime açıldı!

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası tekrar erişime açıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 Kişinin Öldüğü Saldırıda Yeni Ayrıntılar

17 Kişinin Öldüğü Saldırıda Yeni Ayrıntılar

Geleceği gören televizyon dizileri

Geleceği gören televizyon dizileri

Rusya'dan YPG açıklaması

Rusya'dan YPG açıklaması

Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik

Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik

Berlin'de Festival Heyecanı

Berlin'de Festival Heyecanı

'İngiltere'deki Bölünme ve Kutuplaşma Sürüyor'

'İngiltere'deki Bölünme ve Kutuplaşma Sürüyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.